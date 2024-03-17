美國費城郊區發生槍擊事件3人死亡

（來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據新華網報導，美國賓夕法尼亞州費城郊區16日發生槍擊事件，造成3人死亡。



據美國媒體報導，16日上午，費城附近福爾斯鎮兩處居民住宅內發生槍擊事件，造成3人死亡。槍手與被害人相識，事件貌似家庭內部衝突。槍手行凶後劫持了一輛汽車在逃。警方已提示當地居民就地避險。



美國是世界上民間槍支保有量最多的國家，涉槍暴力已成為美國社會生活的常態。據美國“槍支暴力檔案”網站統計，2023年，美國各類槍支暴力事件造成約4.2萬人死亡。