﻿特區政府譴責BBC抹黑香港國安法

這是1月25日在香港沙頭角魚燈廣場上拍攝的手持魚燈的“活力仔”和“思文喵”。（來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據大公報報導，香港特別行政區政府昨日就英國廣播公司（BBC）一篇有關2019年“黑暴”示威者被判囚的報導，以虛假指控抹黑特區維護國家安全法律，表示不滿和譴責。特區政府發言人指出，香港國安法第一條已清楚訂明制定該法的目的，是為堅定不移並全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針。報導全然無視有關條文，便以虛假指控詆毀香港國安法削弱香港的自治權，特區政府有必要指正。





特區政府發言人指出，香港國安法針對的是進行危害國家安全的行為和活動的人。事實上，危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。以虛假指控報導企圖轉移焦點，令人誤以為香港國安法立法目的是為“更容易檢控示威者”，令人對該法產生負面印象。



有充分證據 才提出起訴



事實上，香港特區律政司在基本法第六十三條的保障下主管刑事檢控工作，不受任何干涉。律政司的所有檢控決定，均是按照檢控守則等指引，根據證據和適用法律作出。律政司在有充分證據令案件有合理機會達至定罪，以及在合乎公眾利益的情況下，才會提出起訴。



特區政府會繼續就任何對維護國家安全法律的虛假指控和抹黑，主動和第一時間作出反駁，以免市民被誤導。