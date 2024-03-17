國際人才嘉年華　求職者：香港發展空間大

左圖：“創新香港──國際人才嘉年華2024”昨日起一連兩日在亞博館舉行，逾200企業提供職位，吸引大批求職者到場。右圖：大文集團特邀資深傳媒人到場，與應聘者進行面對面交流暢談、即問即答。 中評社北京3月17日電／據大公報報導，香港拚經濟、謀發展，各界出盡法寶搶人才。“創新香港──國際人才嘉年華2024”昨日起一連兩天在亞博館舉行，逾200間企業提供職位，職位包括管理、互聯網、金融等行業，預計兩天可吸引逾兩萬人次入場。有求職者表示，看好香港市場就業前景，認為有較大發展空間，有意長期留港發展，累積更多工作經驗。



聯合主辦機構負責人表示，人工智能應用為現時社會大趨勢，理工科人才在市場上較為緊缺，應屆畢業生起薪點可達年薪人民幣30萬元以上，並仍有上升趨勢。＼大公報記者 鍾佩欣（文） 蔡文豪（圖）



“創新香港──國際人才嘉年華”由創新香港主辦、獵聘聯合主辦。昨日起一連兩日在亞洲國際博覽館舉行，集合招聘、論壇和銷售多範疇活動。現場有來自香港、外國和內地的超過200家企業提供優質職位，為求職者提供更多就業機會，主辦方預計兩天可吸引逾兩萬人次入場。



人頭湧湧 部分即場面試



參與企業包括新世界發展集團、滙豐銀行、中國銀行、香港交易所支付寶（中國）等，參展行業包羅萬有，覆蓋互聯網、生物科技、教育科技、資訊科技、電子科技等各個專業領域；熱門應徵職位包括管理、IT／互聯網、金融／銀行、媒體／廣告、工程、教育、醫藥等。有企業提供即場面試環節，求職者可與高層及公司人力資源部門人員交流。



大公報記者在現場所見，求職者人頭湧湧，不少應屆大學畢業生、碩士生拿著履歷投向心儀公司。



聯合主辦單位同道獵聘集團副總裁把冉接受《大公報》訪問時表示，隨著科技變化，市場上需要更多科研類、工程類的人才，計算機科學、數學等理科畢業生有一定優勢，人工智能等相關行業人才在市場上較為緊缺，其工資水平亦正在上升，年薪起點至少人民幣30萬至40萬元，而博士生年薪高達人民幣50萬至60萬元。

