﻿青少年書法大賽　體驗國學內涵

圖：樂善堂梁銶琚書院的王馨菱同學獲得特等獎。 中評社北京3月17日電／據大公網報導，為向青少年推廣中華優秀文化及推動書法研習，由香港教育大學主辦的金紫荊盃青少年書法大賽頒獎典禮昨日（16日）舉行，全國政協委員、香港教育大學校長李子建、香港特區政府教育局副局長施俊輝、中央政府駐港聯絡辦青年工作部部長張志華、馮燊均國學基金會主席鮑俊萍、藝術香港發展委員會主席岑醒文擔任主禮嘉賓。



李子建致辭時表示，書法是蘊含中華傳統文化核心價值觀的獨特藝術，《三字經》以“仁、義、誠、敬、孝”為核心思想，包含了中國傳統文化中的人倫義理、忠孝節義等典範。他指出，今屆比賽結合“書法”與“經典”兩大國學教育元素，鼓勵參賽者以藝術行為踐行中華傳統文化，從而啟發青少年更深刻地理解和體會國學內涵，以促進香港以至國家和民族的文化傳承和教育事業。



反應熱烈 收到近千幅作品



施俊輝致辭指出，書法不僅是中國優秀傳統文化的重要組成部分，亦是一項能陶冶個人情操的文化活動，這次書法比賽要求用毛筆書寫《三字經》，有助於推動學校踐行中華傳統文化，啟發同學理解國學內涵，讓參賽者認識中華優秀文化的精神價值，建立正面的人生觀。



這次青少年書法大賽由教大國學中心夥拍藝術香港、金紫荊藝術研究院及香港書法協會聯合承辦，多家機構協辦，並得到教育局支持。活動從今年1月份開始徵稿至2月26日截止，共收到來自全港50多間學校的近一千幅參賽作品。