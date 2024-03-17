山東加快塑造高質量發展新優勢

中評社北京3月17日電／據人民日報報導，“氫進萬家”科技示範工程項目——東岳氫能關鍵技術集成及示範園區，在山東淄博市桓台縣正式投入運行，通過氫氣綠色供能，滿足樓宇的電、熱需求；多項氫能技術取得關鍵性突破，氫能公交車、加氫站等氫能應用場景不斷豐富，氫燃料電池汽車產業鏈不斷拉長……老工業城市淄博打造氫能產業新名片，走上綠色低碳轉型升級之路。



習近平總書記在黨的二十大報告中指出：“推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節。”



2022年，國務院印發《關於支持山東深化新舊動能轉換推動綠色低碳高質量發展的意見》，賦予山東建設綠色低碳高質量發展先行區使命。



從濟南到青島、淄博，山東集聚氫能產業鏈重點企業120餘家，產業鏈相關企業1200餘家。勇擔使命、敢闖新路，山東聚力建設綠色低碳高質量發展先行區，加快塑造高質量發展新優勢。



更新，加速調整優化產業結構——



渤海之濱，山東濱化濱陽燃化有限公司轉移440萬噸地煉產能，轉向高端新材料、精細化工領域……濱州市傳統化工產業正邁向千億元級精細化工產業。



魯北鹽碱灘地，一排排光伏板整齊有序；膠東蔚藍海域，一座座“風車”迎風矗立……山東新能源發展提速，光伏發電、新型儲能並網裝機規模居全國前列。



在建設綠色低碳高質量發展先行區的牽引下，山東推動石化、鋼鐵等主導產業集約集聚、提檔升級，加快發展新一代信息技術、高端裝備製造、“新三樣”等戰略性新興產業。2023年，山東集中培育32個省級以上戰略性新興產業集群、15個省級未來產業集群，新技術、新產業、新業態、新模式“四新經濟”投資占比達56%。

