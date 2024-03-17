中國元素閃耀開普敦狂歡節

中評社北京3月17日電／據新華網報導，2024年開普敦狂歡節16日晚在南非立法首都開普敦拉開帷幕。富有中國傳統文化特色的華僑華人方陣閃亮登場，令中國元素在狂歡節上耀眼奪目。



流光溢彩的龍形花車、氣勢磅礴的舞龍舞獅、華美絢麗的中國服飾和俏皮可愛的卡通熊貓，由100多名當地華僑華人組成的中國方陣每到一處，都會引發現場觀眾熱烈的掌聲和歡呼聲。



被新華社記者問到當晚最喜歡的方陣時，開普敦當地居民尼古拉斯·約翰遜及其女伴瓦爾·安德里斯異口同聲地說：“中國！中國的表演太棒了！”約翰遜說中國方陣的燈光效果以及舞龍舞獅都很棒。



率領中國方陣的開普敦華星藝術團團長董鋼對記者說，今年恰逢龍年，中國方陣帶來了50米的長龍和各種龍文化表演，為當地多元文化增添了中華文化的色彩。



開普敦狂歡節委員會主席蕾切爾·賈夫塔接受新華社記者採訪時說，中國方陣的舞龍表演一向很受歡迎，令觀眾們目不轉睛，也讓孩子們興奮不已。開普敦狂歡節能融入中國元素，她感到非常驕傲。



開普敦狂歡節源於2010年世界杯，此後每年舉行一次，如今已成為當地一張亮麗名片。據賈夫塔介紹，今年狂歡節的主題為“美好”，超過1000名表演者參加遊行，吸引數萬名南非觀眾和來自世界各地的遊客觀看。