日本研究揭示中年代謝能力下降的分子機制

中評社北京3月17日電／據新華網報導，人到中年容易發胖，這是因為隨著年齡增長人體代謝能力會下降。日本一項新研究揭示了代謝能力隨年齡增長而下降的分子機制，為預防和治療與年齡相關的肥胖提供了新線索。相關論文已發表在美國《細胞－代謝》月刊上。



據日本名古屋大學日前發布的新聞公報，此前研究已知，一旦脂肪在體內聚積，白色脂肪細胞就會分泌一種名叫瘦素的激素，作用於下丘腦。下丘腦在瘦素作用下會分泌飽腹信號分子黑皮質素，而分布於下丘腦神經元的黑皮質素4受體（MC4R）與黑皮質素結合能激活神經元的傳遞活動，從而增加代謝量和脂肪燃燒量，並減少進食量。此前還發現，缺少MC4R的實驗鼠明顯更肥胖。這表明MC4R在抗肥胖機制中發揮重要作用。



本次研究中，名古屋大學和大阪大學、東京大學的研究人員從MC4R入手，通過使MC4R可視化的創新方法，觀察和分析了MC4R在實驗鼠下丘腦的分布隨年齡增長如何變化。



研究團隊發現MC4R僅存在於下丘腦某些區域的神經元的初級纖毛上。他們觀測不同周齡的大鼠大腦發現，在大鼠3周齡以後，有MC4R分布的神經元初級纖毛會逐漸縮短，而沒有MC4R分布的初級纖毛不會縮短。他們又分析了在不同營養條件下培育的大鼠，發現用高脂肪飼料喂養的大鼠隨著年齡增長，其有MC4R分布的初級纖毛縮短的速度加快；而控制進食量的大鼠隨著年齡增長，其初級纖毛縮短的速度會受到抑制。



在進一步實驗中，研究人員利用基因技術使年輕大鼠大腦內分布有MC4R的初級纖毛縮短，結果大鼠對飽腹信號分子黑皮質素變得不敏感，機體代謝量和脂肪燃燒量都出現下降，同時食量增加。最終，它們的體重和體脂率增幅均顯著高於對照組大鼠。



研究人員認為，下丘腦有MC4R分布的神經元初級纖毛長度會影響易胖程度。這些初級纖毛會因年齡增長或營養過度而縮短，從而導致MC4R缺少，這是中年容易發胖的原因。



