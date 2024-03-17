用匠心書寫青春年華（青春派）

中評社北京3月17日電／據人民日報報導，習近平總書記指出，大國工匠是我們中華民族大廈的基石、棟梁。前不久，全國總工會公布了2023年10位“大國工匠年度人物”，他們都是所在行業的頂尖技術技能人才，都是勞模精神、勞動精神、工匠精神的優秀傳承者。近日，記者採訪了此次當選的三位青年工匠，聽他們講述如何用匠心書寫青春年華。



——編 者



彭菲：



用代碼解決更多實際問題



“我希望自己敲出的一串串代碼能解決更多實際問題，讓大家感受到技術帶來的福音。”說起自己的工作，彭菲侃侃而談，語氣裡透著興奮和自豪。



今年38歲的彭菲是漢王科技股份有限公司研發中心研發經理。2010年，她從清華大學獲碩士學位後來到漢王科技，成為一名算法工程師。14年來，彭菲先後從事人臉識別、生物特徵識別、智能視頻分析、多模態大模型等多項人工智能算法的研發和創新工作，她牽頭研發的人工智能算法落地教育、安防等多個領域，為國慶閱兵、G20峰會等國家重大活動的成功舉辦以及國家財產安全作出了貢獻。



“在人臉識別領域中，大面積人臉遮擋一直是公認的識別難題，能否僅通過攝像頭‘看到’的半張人臉完成識別對算法要求非常高。”彭菲說。



缺少可借鑒的前人經驗，彭菲就拉上算法團隊的工程師們一起，盡可能多地準備好幾套方案。“我們進行分工，最初準備了五六套算法方案，白天大家用同樣的數據、不同的方法去嘗試，晚上一起把結果匯總起來比較，選出效果好的，並在此基礎上進一步深入優化。”功夫不負有心人，由彭菲團隊研發的全國首個支持戴口罩的人臉識別產品順利通過測試，並很快投入使用，為科學防疫作出了一份貢獻。

