讓青年成長與城市發展雙向奔赴（青春之聲）

中評社北京3月17日電／據人民日報報導，青年喜歡啥樣的城市？“首先要解決我們面臨的現實問題”“不只是18歲的學校，還有28歲的夢想和38歲的家”“希望高質量生活不僅體現在衣食住行上，還有精神世界的充盈”……網友的回答，描摹出“理想之城”的模樣，指向一種“城市對青年更友好、青年在城市更有為”的發展理念和狀態。在這些回答裡，有讓青年成長與城市發展雙向奔赴的秘訣。



城市出實招，為青年發展助力。上海發布行動方案，從創新、就業、安居、健康、婚戀等方面服務青年，優化政策環境和社會環境，滿足青年多樣化、多層次發展需求；貴州新增出台青年發展政策334項，集成青年發展政策467項，強化政策轉化落地；遼寧多地獲批青年發展型城市國家級試點，搭建青年友好場景、打造英才樣板社區、建設青年驛站……各地拿出了實打實的舉措，擁抱年輕人、成就年輕人，營造有利於青年成長發展的良好環境。做強“硬件”、修煉“軟件”，滿足青年對城市環境及自身發展的期待，為不同領域、不同興趣和不同成長階段的青年提供各顯其能的成長機會，城市才能更好吸引青年、留住青年和凝聚青年。



青年踏實幹，為城市發展添彩。一座城市集聚的有為青年越多，青年居住和奮鬥的環境越好，這座城市的競爭力、創新力就越強。無論是博士畢業就來到“中國天眼”的姜鵬，不斷攻克技術難關，還是致力於“給車裝上‘大腦’、讓車自動行駛”的苗長龍，潛心探索無人駕駛產業化；無論是“北京青年榜樣”品牌激發青年群體向上向善的力量，還是全國多地青年人才以智慧與創意推動文旅產業發展……富於主動性、積極性、創造性的廣大青年，積極參與城市建設，不斷推動城市高質量發展。



青年因城市而聚，城市因青年而興。根據《新時代的中國青年》白皮書，2020年我國青年常住人口的城鎮化率已經達到71.1%，高於整體常住人口的城鎮化率。城市已經成為青年人口最集中、發展最活躍的區域，當代青年生逢其時、天地寬廣。



習近平總書記指出：“青年興則國家興，中國發展要靠廣大青年挺膺擔當。”城市瞭解青年群體所思所想所求所盼，為其提供優渥的發展條件，讓他們心情愉快、人生出彩、夢想成真；廣大青年牢記責任與擔當，保持奮鬥與拼搏，在創新創業、崗位建功、社會治理等方面追夢圓夢、建功立業。讓青年成長與城市發展雙向奔赴、互相成就，我們定能為開創高質量發展新局面匯聚起磅礴青春力量。