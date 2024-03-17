在高原守護群眾安康（青春日記）

中評社北京3月17日電／據人民日報報導，從西藏自治區日喀則市出發，向西600多公里，就來到了仲巴縣。四周山巒起伏且荒蕪，大風終年呼嘯，讓這裡顯得格外寒冷，最低氣溫可達零下40攝氏度。1年前，當我第一次來到海拔近4800米的仲巴縣人民醫院，看到當地的發展水平和醫院基礎條件，我感覺自己的工作壓力特別大。



作為復旦大學附屬華山醫院援藏醫療隊的成員，我和隊友們一起駐守在青藏高原，守護著本地群眾和往來遊客的安康。根據當地的需要，我迅速調整自己的專業知識結構。我來自華山醫院心內科，但是在這裡，則要面對更多病種的挑戰。我發現，仲巴縣的冠心病、高血壓、高脂血症、高原肺水腫等疾病高發，但藥品種類、檢測手段有限，治療規範還需要提升。



前不久，一名藏族老人來到仲巴縣人民醫院尋求救治。“我個人判斷，咱們醫院可能無法開展救治。您看是否需要將這名患者轉診到日喀則人民醫院？”一名醫生詢問我。



看著患者紅腫的下肢，我在檢查病情後認為，患者患有下肢靜脈血栓，此時轉診有風險——從仲巴縣到日喀則市區有八九個小時的車程，如果路上病情發生變化，患者危險很大。我提出，應該先對患者進行進一步診斷，最好在本地開展救治。隨後，我帶著當地醫護人員對患者開展救治，想方設法採取一系列救治手段，患者最終在醫院轉危為安。



援藏期間，我經常思考：自己離開後，還能為當地留下什麼？結合當地實際情況，我為臨床醫生們開展了理論知識和實踐技能培訓，推動了病房和門診超聲心動圖檢查項目的發展，優化了急診分區和救治流程，還向院方提交了關鍵藥品填補目錄。年輕的急診科主任旦增醫生是我的徒弟，我帶著他看了很多患者，這些病例都是仲巴這樣高海拔地區多發的，有了這些救治的經驗，他今後面對類似的病例，就有了獨立救治的能力。



我的家鄉在新疆伊犁，通過多年學習成為一名醫生，得益於國家對我的培養。到條件艱苦的仲巴縣擔任援藏醫生，讓老百姓感受到國家醫療事業發展帶來的福利，是我對國家培養的回報。援藏時間或許不長，但對我來說是難得的成長機會，也鞭策著我今後努力成長為一名更加優秀的醫生，為更多人送去健康。