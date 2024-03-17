嚴查以合作投資為名受賄

湖北省宜昌市紀檢監察機關針對“合作投資”型行受賄問題，緊盯公職人員投資收息、收取分紅、違規掛證、為企業站台、親人代持企業股份等情形，通過個人自查、單位排查、重點抽查、專項核查、企業走訪調查等方式開展整治。圖為該市紀檢監察幹部在企業走訪瞭解相關情況。唐強 攝 中評社北京3月17日電／據中國紀檢監察報報導，江西省贛州市委原副書記、原市長萬凱被“雙開”，通報稱其“以合作投資、免除債務、掛名領薪等方式，非法收受巨額財物”；浙江省溫州市政協原黨組成員、副主席林亦俊被“雙開”，通報稱其“熱衷與私營企業主‘合作投資’，心甘情願被‘圍獵’”……在紀檢監察機關案件通報中，領導幹部以“合作投資”為名非法收受財物問題頻頻出現。



二十屆中央紀委三次全會要求“把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重”。按照規定，投資入股屬於營利性活動，黨員幹部、公職人員不得違規從事或參與。一些領導幹部如何以“合作投資”為名掩蓋權錢交易實質？紀檢監察機關如何深挖細查隱形變異新型受賄案件？如何系統施治，斬斷滋生腐敗利益鏈條？記者進行了採訪報導。



當不顯名股東、指定第三人入股……一些領導幹部以投資之名掩蓋行受賄之實，方式隱蔽手段複雜



2023年12月，湖北省紀委監委通報5起新型受賄典型案例，其中包括國家開發銀行湖北分行原黨委委員、副行長楊德高以“合作投資”為名收受賄賂問題。



2005年至2014年，楊德高利用職務上的便利，與其他3名國家工作人員一同幫助某公司從國家開發銀行湖北分行獲取貸款。其間，楊德高等4人向該公司負責人趙某某提出向該公司投資200萬元並每年獲取定額分紅。趙某某為感謝楊德高等人幫助，同意該“投資入股”方案。楊德高等人先後7次從該公司獲得“分紅款”共計800萬元，並收回本金200萬元。經鑒定，楊德高等4人共獲取高於出資應得收益748萬餘元，其中楊德高獲取高於出資應得收益374萬餘元。楊德高還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍，取消退休待遇，因犯受賄罪被判處有期徒刑十二年。



近年來，打著“合作投資”幌子行受賄的情形較多、隱蔽性強。根據最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》中“關於以開辦公司等合作投資名義收受賄賂問題”的規定：國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益，由請托人出資，“合作”開辦公司或者進行其他“合作”投資的，以受賄論處。受賄數額為請托人給國家工作人員的出資額。國家工作人員利用職務上的便利為請托人謀取利益，以合作開辦公司或者其他合作投資的名義獲取“利潤”，沒有實際出資和參與管理、經營的，以受賄論處。

