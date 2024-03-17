加沙地帶孕產婦和新生兒境況堪憂

中評社北京3月17日電／據新華社報導，聯合國人口基金會駐巴勒斯坦代表多米尼克·艾倫15日說，加沙地帶孕產婦和新生兒的現狀令人擔憂，難產、死產和營養不良情況比比皆是，“醫生說看不到一個正常大小的新生兒”。



艾倫日前走訪了加沙地帶北部多家醫院，看到“觸目驚心”的慘狀。他15日在耶路撒冷召開的視頻新聞發布會上說：“這周離開加沙地帶時，我為那裡的100多萬婦女和女孩感到害怕……尤其為那些產婦，加沙地帶平均每天有180名婦女產下嬰兒。”



“醫生們報告，他們不再看到正常大小的新生兒。不幸的是，他們看到的卻是更多的死胎、更多的新生兒死亡，其中部分原因是營養不良、脫水和並發症。”



艾倫說，加沙地帶目前的難產數量是以色列發起軍事行動前的兩倍，因為孕婦長期處於壓力大、吃不飽、恐懼和精疲力盡的狀態，另外醫院缺乏必要醫療設備。



他說，不少婦女在缺乏麻醉的情況下進行剖腹產手術，她們所承受的痛苦“令人難以想象”。



艾倫說，他在加沙地帶的所見所聞“令人心碎”，他見過的每個人都“面黃肌瘦、形容枯槁”，“這是一場噩夢，它遠比人道主義危機更嚴重。這是一場超出災難級別的人性危機”。



艾倫還說，聯合國人口基金會援助加沙地帶的部分物資被以色列擋在門外，其中包括接生用的成套醫療用具以及手電筒和太陽能板。



聯合國援助機構和非政府組織批評以色列對進入加沙的援助物資設置層層關卡、處處設限，以方則予以否認，反指聯合國提供的援助不夠多。