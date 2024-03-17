聚焦重點緊盯關鍵深化專項治理

（來源：中國紀檢監察報） 中評社北京3月17日電／據中國紀委監察網報導，二十屆中央紀委三次全會部署了“八個突出、八個深化”的重點任務。近期，多家中央一級黨和國家機關、國資央企召開黨風廉政建設工作會，貫徹落實二十屆中央紀委三次全會精神，結合行業特點和具體職責任務，對堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰作出部署。



二十屆中央紀委三次全會提出，持續發力、縱深推進反腐敗鬥爭。在多家單位召開的黨風廉政建設工作會上，紀檢監察機構的主要負責同志結合近期查處的違紀違法典型案例，進一步明確本單位反腐敗鬥爭的重點問題、重點領域、重點對象，不斷拓展反腐敗鬥爭的深度廣度。



“體育總局系統政治生態轉折向好，但尚未形成定勢，要乘勝追擊、一鼓作氣。”在3月1日召開的國家體育總局黨風廉政建設和反腐敗工作會議上，中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組組長習驊逐一剖析去年以來查處的典型案件，指出體育反腐成效顯著，但“靠體吃體”，利用商業合作、裝備採購、承辦賽事等機會謀取私利問題依然突出。要深刻汲取足球領域系列腐敗案件教訓，扎實做好以案促改促治，切實解決足球和體育領域黨的領導和黨的政治建設、發展理念和價值觀念、治理體系和治理能力、權力監督制約等方面存在的突出問題。要保持嚴的基調，堅持體育反腐不回頭、不鬆懈、不慈悲，釋放一嚴到底、決不放鬆的強烈信號，堅定不移修復體育政治生態，用實際行動做到“兩個維護”。



過去一年，中央紀委國家監委駐水利部紀檢監察組查處了水利部財務司原司長楊昕宇等一批“靠水吃水”的領導幹部，有效清除了系統廉政風險隱患。“從已查處的腐敗案件看，水利系統‘靠水吃水’腐敗的土壤和條件仍然存在。”駐水利部紀檢監察組有關負責同志介紹，今年將加大水利基建工程領域腐敗問題整治力度，盯住涉及工程建設管理、水行政審批、資質評審等關鍵權力，把嚴懲政商勾連的腐敗作為重中之重，健全完善政商交往的政策要求和負面清單，堅決打擊以權力為依托的資本逐利行為，營造良好水利發展環境。



據瞭解，2023年中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組共處置問題線索164件，立案28件，結案18件，給予18人黨紀政務處分。聯合北京、河南、廣東、貴州等地方監委對交通運輸部公路局、管理幹部學院和民航首都機場集團等機關及企事業單位6名局處級幹部涉嫌嚴重違紀違法問題開展審查調查。“今年將把交通基礎設施建設工程和招投標領域腐敗作為審查調查重點，針對該領域權力集中、資金密集、資源富集的特點，緊盯項目立項、招標投標、過程管理、工程驗收、資金支付等重點環節，對相關問題線索優先辦理，深挖背後存在的腐敗問題，嚴肅查處一批典型案件。”駐交通運輸部紀檢監察組有關負責同志說。

