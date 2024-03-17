濫用“國家安全”是全球發展與安全的毒藥

（來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據新華社報導，最近一段時間，美西方的“恐華症”又進入高發期。從新能源車到起重機，中國優勢產品頻頻遭受無理打壓，由頭還是原來的配方、熟悉的味道——“威脅國家安全”。“國家安全”已被一些國家濫用為無所不裝的大筐，成為遏制他國優勢發展的慣用套路。如此打著“國家安全”的幌子行保護主義之實，無疑將加深世界裂痕，讓全球陷入彼此割據對抗的“囚徒困境”。



美西方一些政客抹黑中國電動汽車、吊車、5G設備、APP等“妨礙安全”，既無一例事實，技術上也無據，不過是打壓中國、濫施保護主義的“莫須有”借口罷了。說到5G設備，德國《每日鏡報》報導，經過多年審查，英國政府、德國聯邦信息安全辦公室及歐盟委員會等機構都沒有發現華為存在所謂的“後門”。說到吊車，美國聯邦層面一些政客似乎草木皆兵，州政府卻並不買賬。馬里蘭港口管理局執行官員說，巴爾的摩港購買的中國起重機“在組裝和測試時從未發現任何問題”。耶魯大學經濟學教授皮妮洛皮·庫亞努·戈德伯格指出，美國“國家安全”的借口信手拈來，但無法驗證。美國對中國採取的行動與其說是為了“國家安全”，不如說是為了維護其主導地位。



濫用“國家安全”違背公平原則。德國政客限制華為的提議一出，就引發電信運營商強烈反對，警告德國可能因此出現四處移動的“網絡黑洞”。業內人士估測，從德國現有的通信網絡中排除華為設備不僅會帶來數十億歐元的額外成本，還將令德國移動通信技術發展倒退數年。歐盟委員會對中國電動汽車發起的反補貼調查，也招致不少汽車製造商和消費者的不滿。英國《星期日泰晤士報》刊文指出，歐美國家針對中國電動汽車的行為自相矛盾，且“荒謬可笑”：一方面積極推動清潔能源部署，另一方面卻設法阻止民眾購買來自中國的“最實惠電動汽車”。實際上，中國對歐盟出口電動汽車中的很大一部分來自合資和外商獨資品牌，這本質上是全球企業在中國市場合力作用的結果。歐盟對華電動汽車發起反補貼調查，將牽一發而動全身，勢必影響到這些企業的未來發展和布局。



一些國家說中國的產品設備“不安全”時，他們大概忘了，中國人是否也應擔心，這些國家的相關設備產品是否對中國國家安全構成威脅。美國特斯拉在中國滿街跑，是否也在搜集中國的敏感數據？蘋果手機在中國擁有過億用戶，是否中國用戶的數據也會在不知情的情況下被傳回美國？美國商務部長雷蒙多聲稱，“北京能讓300萬輛美國道路上行駛的中國汽車同時熄火”。那麼，中國是不是也該擔心華盛頓能讓中國用戶的上億部蘋果手機同時黑屏？如果說，這些設備也並不安全，那麼是否意味著中國也需要採取對等的防範措施，最後相互脫鈎，各求自保？按照西方這些國家的思維類推，信息化社會的數字技術產品是否都應該停留在國門以內，全球數字產品貿易也應就此歸零呢？貿易問題政治化、工具化甚至武器化，只會阻礙各國創新和提升生產力，對全球科技創新和世界經濟發展造成嚴重影響。濫用“國家安全”，濫施保護主義，無疑是全球發展和安全的“毒藥”。



走出“多輸”困局必須超越零和思維，從共同做大蛋糕的角度來看，各自的成功能成為彼此的機遇。封閉保守不能帶來發展繁榮，開放合作才會促成互利共贏。因為莫名的安全焦慮而打壓別國、阻斷合作、阻礙發展，動不動就“砌墻”，無法讓一個國家或地區的產業壯大變強，只會作繭自縛，自絕於全球化的進步大潮。