美國“小院高牆”難擋中國科技創新的春風

（來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據人民網報導，據媒體報導，英偉達近日向美國證券交易委員會提交的文件中首次將華為列為AI芯片等多個類別的主要競爭對手。這可以視作美國企業對華為等中國企業技術實力的認可，也說明“小院高牆”攔不住中國自主創新的腳步。



真正的科技創新是不會被高牆阻擋的。面對美國遏制打壓，中國企業加大研發投入，深化自主創新，突破技術瓶頸，在操作系統、5G、人工智能等領域取得重大突破，成為全球科技領域的領軍企業之一。華為的成就不僅是技術層面的突破，更是中國堅持自主創新、開放合作理念的勝利。



歷史已經多次證明，封閉保守只會導致停滯和落後。貿易保護主義或許能暫時保護本國產業，但長遠來看，卻是自我設限，阻礙了更廣泛交流與合作的機會。唯有開放包容、合作共贏才是正道。然而，美國對中國實施“小院高牆”政策，試圖通過貿易壁壘和技術封鎖維護其科技霸主地位，不僅損害了中美兩國企業的利益，也影響了全球科技創新的生態，最終還將反噬其自身科技發展。



英偉達CEO黃仁勛曾表示：“世界上衹有一個中國市場，這一市場不可取代。”英偉達等美國企業在中國市場擁有廣泛的商業利益，“小院高牆”政策將嚴重損害其在華利益。受美國出口管制新規影響，英偉達第四財季來自中國的數據中心收入下降至僅占個位數比例。



封閉和排他性政策並非長久之計，公平競爭、開放合作才能實現真正的創新。科技創新是全人類的共同事業，美國和中國作為世界上兩個最大的經濟體和科技大國，應加強科技合作、共享科研資源、交流技術成果，推動全球科技進步，為全球經濟增長注入新動力，同時發揮各自優勢，合作為解決氣候變化、疾病防控等全球挑戰提供科學依據和技術支持。



在科技創新的賽道上，沒有永遠的領先者，衹有不斷努力的奔跑者。只要持續推動自主創新，擁抱開放合作，將會有更多中國企業像華為一樣，站在世界舞台中央，與全球科技巨頭們一同推動科技發展。“小院高牆”也終將被全人類對技術進步和美好未來的共同追求跨越。