俄大選投票次日　邊境炮火密集

圖：監控顯示俄羅斯投票箱遭人傾倒不明液體，投票站被人點燃。＼網絡圖片 中評社北京3月17日電／據大公網報導，綜合法新社、塔斯社報導：俄羅斯總統大選投票第二日，烏克蘭導彈16日襲擊俄羅斯西部的邊境城市別爾哥羅德，導致2人死亡。在莫斯科東南面的薩馬拉州，官員指烏軍的無人機襲擊導致一間煉油廠起火，俄方亦已挫敗另一次襲擊的企圖。



別爾哥羅德州州長表示，烏軍16日的導彈襲擊，造成兩人死亡。俄羅斯國防部表示，已擊退烏克蘭軍隊越過邊境進入別爾哥羅德州的企圖。俄羅斯15日則發動近幾周來最致命的攻擊，發射導彈擊中烏克蘭港口城市敖德薩一處建築物，造成至少20人喪生、超過70人受傷。



俄媒16日稱，烏軍也炮擊了赫爾鬆地區另一個投票站。該地區還有一個投票站附近的垃圾桶內被放置了一個簡易爆炸裝置，爆炸未造成人員傷亡。赫爾鬆地區今年首次舉行俄總統選舉投票。共有來自阿爾及利亞、博茨瓦納、德國、贊比亞、印度尼西亞、墨西哥、美國、法國和南非的10名外國觀察員抵達赫爾鬆州。



俄總統普京15日說，烏軍近日多次試圖進攻俄本土均未取得成功，烏軍試圖通過襲擊擾亂俄總統選舉投票。他將對烏克蘭對俄羅斯邊境的一系列襲擊展開“強有力的回擊”，任何企圖破壞選舉的“敵人”必將受到懲罰。



另外，俄羅斯官員稱，總統選舉投票的首日，多人因故意破壞投票站設施而被捕。破壞行動包括向投票箱中倒入綠色染料、在投票站縱火、投擲煙花爆竹和汽油彈等行為。目前，路透社稱至少8人被捕，法新社稱至少9人被捕。俄羅斯選舉委員會主席帕姆菲洛娃譴責破壞者為“卑鄙小人”，並透露一些破壞者承認受人指使，故意擾亂選舉，酬金高達10萬盧布。