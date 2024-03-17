﻿美國國民衛隊難阻紐約地鐵暴力

圖：紐約地鐵暴力事件頻發，圖為本月6日紐約地鐵車廂內擁擠的乘客。/法新社 中評社北京3月17日電／據大公報報導，今年前兩個月，紐約地鐵就發生了351起襲擊案件，犯罪猖獗。紐約州長霍楚爾3月6日宣布，將部署共1000名州警和國民警衛隊隊員，負責地鐵巡邏、搜查乘客行李中是否有武器等。然而，暴力事件並未因此停止。當地時間14日下午，2名男子在紐約地鐵車廂內爆發槍戰，乘客們在槍聲中慌忙躲避，事件造成1人頭部中彈，情況嚴重。



紐約地鐵經常傳出搶劫、槍擊、乘客候車時被推落月台喪命等暴力事件。數據顯示，2024年1月和2月，紐約地鐵內就發生351起襲擊案件，比去年同期增加13%。今年1月14日，2名乘客因播放音樂聲音過大引發爭執，一名45歲男子試圖勸架卻慘遭槍殺。2月12日，地鐵上兩群青少年發生爭吵，隨後有人開槍，造成1死5傷。



紐約地鐵每周7天隨機安檢



為了應對暴力不斷的情況，霍楚爾表示，將派出750名國民警衛隊隊員和250名州警，和紐約市警方共同在地鐵站內巡邏，並在人潮最為密集的車站檢查乘客隨身物品，以防有人攜帶武器。她表示：“任何人去上班、探親或看醫生，都不應該擔心坐在身旁的人是否攜帶致命武器，增加執法力量是為了不再有人突然拿出刀槍襲擊他人”。



有關搜查行李細節，紐約州當局表示，地鐵安檢不會像機場一樣嚴格，警察將隨機要求可疑乘客打開隨身行李接受抽查。紐約市長亞當斯介紹，每周將會有94個“搜查小組”在全市136個地鐵站進行檢查，“這將是一項每周7天的隨機安檢，如果（有危險分子）不想被查到，那就小心點別進地鐵站”。



針對檢查乘客行李是否侵犯人身自由，霍楚爾強調，乘客有權拒絕接受行李檢查，但安檢人員同樣可以拒絕讓他們進入地鐵。她拒絕透露這項措施將實施多久，因為不想“讓犯罪分子有所防範”。除了加派國民警衛隊隊員與州警協助紐約市警方維護地鐵安全，霍楚爾推出的其他措施還包括提出立法草案，允許法官禁止攻擊慣犯乘坐地鐵；加強執法單位與檢方協調，以掌握慣犯蹤跡；在列車員控制間加裝攝像頭等。

