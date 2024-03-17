圖為北京大興國際氫能示範區一角。（資料圖片） 中評社北京3月17日電／據經濟日報報導，簽約28個項目，年營收有望突破230億元；布局未來產業，加快發展新質生產力，再塑區域高質量發展新生態……拂面春風中，北京市大興區吹響全力“拼經濟”的號角，鉚足幹勁吸引並集聚更多優質企業，培育戰略性新興產業，進一步提升全區產業發展能級，加快構建現代化產業體系。



日前，在北京市大興區舉行的投資促進高質量發展大會暨“開門紅”項目簽約活動中，28個項目集中簽約落地，涵蓋生物醫藥、先進製造及能源、數字經濟以及平台服務類等多個領域，為大興區產業發展注入強勁動力。此次簽約項目預計投資總額108億元，項目達產後，預計年營收將突破230億元。值得一提的是，此次簽約項目中既有立足主導產業、凸顯大興集群優勢的生命健康，也有瞄准未來、打造大興新名片的新一代數字經濟，更有高質量、引領性強的新項目與大項目。“含新量、含金量高，影響力、帶動力強。”大興區副區長周新蓉表示，這些項目的落地，展示出大興區作為科技創新和產業發展的重要高地擁有廣闊前景。



南北長43公里、東西寬45公里、總面積1036平方公里，位於北京市南部的大興區，擁有“鄰居”們艶羨的空間資源。“以城帶鎮統籌規劃、錯位發展。”北京市規劃和自然資源委員會大興分局副局長王征介紹，全區規劃常住人口規模控制在220萬人，城鄉建設用地規模控制在314.25平方公里以內，正以土地集約高效利用和園區產業差異化發展為目標，通過產業組團發展模式帶動產業協同創新。



覆蓋西北三鎮的大興新城板塊，集中做強生物醫藥、新媒體和現代服務業，形成綜合服務保障板塊；輻射東南六鎮的亦莊新城板塊，依托亦莊經開區產業布局，堅持科技創新引領，嚴格產業准入標準，帶動鎮級工業園騰籠換鳥、轉型升級；臨空經濟區板塊輻射帶動南五鎮，聚焦會展、航空服務、保稅物流、研發創新，實現高質量發展。



聚焦臨空經濟區、生物醫藥基地、大興經濟開發區、北京中日創新合作示範區、大興國際氫能示範區、北京商業航天產業基地6個產業政策高地，大興區正加強組團內部功能協同與產業統籌，重點發展醫藥健康、新一代信息技術及科技服務業，打造高精尖產業發展主陣地。



看准大興的發展潛力，眾多企業正搶灘布局。此次簽約落地大興的昆拓信誠醫藥研發（北京）有限公司，是全球CRO領域領軍企業——艾昆瑋集團的二級子公司，深耕藥物以及醫療器械臨床前以及臨床醫學研究。落地後將充分發揮世界500強企業帶動作用，集聚上下游企業為大興醫藥企業賦能。

