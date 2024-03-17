迈向产业链价值链中高端

從空中俯瞰浙江嘉興經濟技術開發區。耿儷洳攝 中評社北京3月17日電／据经济日报报道，机械手来回转动，抓取、扫码、刻录……走进浙江锐鹰传感技术有限公司车间，自动化生产线让人眼前一亮，手指甲盖大小的绿色方块，正源源不断地被生产出来。



“仅这一条生产线，每天就能产出6000个传感器。”公司总经理刘伟说，这家企业已成为国內高精度直线和角度传感器领域的重要供应商，主导产品国內市场占有率超30%。



万物互联，智能传感是基础。浙江锐鹰传感技术有限公司所在的浙江嘉兴经济技术开发区（以下简称“嘉兴经开区”），瞄准以智能传感产业为主导的高端製造业，不断迈向全球产业链价值链中高端。2023年，嘉兴经开区实现地区生产总值446.95亿元，增长7.1%；实现规上工业增加值173.91亿元，增长9.3%。其中，高新技术产业增加值92.72亿元，增长19.1%；数字经济製造业增加值31.31亿元，增长25.5%。



增长动能越来越強



“过去由於进口产品垄断，传感器行业的自主产品几乎没有一席之地。”来嘉兴创业前，刘伟曾供职于苏州市一家大型上市公司，和传感器打交道超过10年。他喜欢和自己较劲，“希望通过自身努力，在擅长的领域打破国外产品的垄断”。



2017年11月，刘伟带领研发团队一行5人，从苏州来到嘉兴。“不论是地理位置、交通条件还是产业基础，嘉兴在长三角都有优势，这里创业成本较低，非常适合我们科技型初创企业。”谈到落户时的场景，刘伟用“一见钟情”来形容，他在嘉兴经开区开启了创业之旅。



万事开头难，特别是在产业基础科研领域，拼的是真刀真枪。智能传感器属于多学科跨界融合的产品，在技术上要融合物理学、数学、电学以及化学工艺等相关学科知识，必须心无旁骛搞科研、一心一意谋创新。

