2024“村超”總決賽打響

（來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據光明日報報導，16日下午3點，在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣“村超”足球場，伴隨平地村足球隊在對陣口寨村足球隊中踢出的第一腳球，2024年第二屆貴州“村超”總決賽階段的比賽正式拉開帷幕。



今年“村超”賽事分為預選賽和總決賽兩個階段。由62支村隊參與的預選賽歷經一個半月，產生了來自口寨村、黨相村、忠誠村、平地村等村寨的20強。在總決賽階段，20強分為A、B兩組，先後進行循環賽和淘汰賽，直至決出總冠軍，一共將進行98場比賽，主要在周末或節假日上演，持續至5月25日。



“今年的比賽將比去年更精彩。”貴州“村超”組委會成員之一、榕江縣足球協會副主席楊亞江介紹，今年“村超”賽季的參賽隊伍比2023年多了42支，從預選賽殺出重圍的20強本身就實力強勁，加上這些球隊可以從被淘汰的球隊中吸納補充本土優秀球員，實力進一步增強，也極大助力總決賽階段比賽競技水平的提升。



當天的開幕式上，共有包括球隊、拉拉隊、展演隊等43支方隊約3500人參加巡游。在現場舉行的三場足球比賽的賽前、中場以及賽後環節，榕江為球迷和遊客準備了包括《水族銅鼓蘆笙舞》《侗族民俗永傳承》以及歌伴舞《歡迎你到村超來》、歌曲聯唱《回榕江》《在他鄉》等20餘個精彩的歌舞節目和音樂煙花秀，讓現場數萬觀眾置身歡樂的海洋。



榕江縣委副書記、縣長徐勃表示，今年，榕江將聚焦“村超”的社會效益和經濟效益，做好做強活力“村超”，重點打造“超級星球六”等重要節點賽事，創新更多賽事新玩法，推動榕江農文體旅商融合發展，通過快樂足球，傳播快樂文化，發展快樂經濟，帶動更多榕江群眾增收致富。