博物館也可以“很好玩”

（來源：新華社） 中評社北京3月17日電／據光明日報報導，博物館是一個國家、地區的文化符號，在滿足人民群眾精神文化需求、弘揚優秀傳統文化等方面具有重要作用。當前，文化體驗成為旅遊消費的重要組成部分，以博物館為代表的文化場所熱度與日俱增，博物館游持續升溫。



對河南博物院而言，這種熱度來得更早一些。讓購買者可以手握迷你洛陽鏟鏟去土塊、挖出神秘“文物”的考古盲盒一經推出便“一盒難求”；可以吃的玉佩棒棒糖、古錢幣巧克力等國潮零食成了爆款；鎮館之寶婦好鴞尊、雲紋銅禁、賈湖骨笛等“化身”冰箱貼、書簽等。這些年，憑借一次次融合創新、一件件爆款文創，河南博物院和館藏文物頻頻“出圈”，吸引不少人前來“打卡”。



將文化元素、文物形象巧妙地融入可以走進尋常百姓家的文創產品，依靠文化“入圈”帶動文物“出圈”，人們驚呼原來博物館也可以“很好玩”。其實，這只是河南博物院依托文旅文創融合戰略，堅持創新驅動，讓文物活起來在一個方面的體現。我們打造了融展覽展示、研學教育、數字化傳播、舞台演藝、文創開發於一體的博物館文化品牌矩陣，走在了行業前沿，入選“全國最具創新力博物館”。



通過深挖內涵，構築中華文明歷史展示中心，我們策劃推出“泱泱華夏 擇中建都”等一批重大展覽，構建中華文明根與魂敘事體系。通過守正創新，打造優秀傳統文化轉化中心，我們推出“行走河南·讀懂中國”、黃河文化等主題研學路線，每年平均開展相關主題教育活動1500餘場次，華夏古樂沉浸式演出年均600餘場，開發出考古盲盒等系列文創產品2000多款。通過跨界融合，構建優秀傳統文化傳播中心，我們先後聯合中央廣播電視總台、河南衛視策劃推出“國家寶藏”“唐宮夜宴”“元宵奇妙夜”等電視節目，並利用科技賦能建設新媒體數字傳播平台，舉辦雲教育、雲展覽、雲古樂，推出“智慧豫博”數字化傳播項目40多期，《中原藏珍》等數字化、故事化專欄入駐多個新媒體平台，年均發布短視頻100多條，瀏覽量達5.45億。



多年的探索和實踐，給了我們極大的信心，也帶來了很多啟示。在當前文旅消費更加多樣化、更需場景化的大背景下，博物館深度推進文旅融合，關鍵是要在推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的過程中，為公眾提供更優質、更豐富的旅遊產品與文化供給，不斷將豐富的文物文化資源轉化為文旅新質生產力，為文化自信注入活水，為經濟發展賦能蓄力。一是要厚植文明基因，堅定文化自信，把文物歷史的、文化的、審美的、科技的、時代的價值研究透、解讀好，還要有更活潑的表達，把文物最美、最神秘、最吸引人的那一面展示好、宣傳好。二是要全面激發創新創造活力，將更多文化文物資源“IP化、生活化、產業化、國際化”，開發更多“有說頭，更有看頭”的爆款、網紅文旅產品，培育打造博物館文旅文創品牌矩陣。三是要加快推動文化與旅遊、教育、科技、傳播等領域的跨界融合，充分運用新技術、新方法，實現優秀傳統文化的再造與創新，讓博物館時尚起來、有趣起來，豐富文旅消費產品供給，合力開發好中華優秀傳統文化這座“富礦”。我們會在發揮好博物館教育功能的同時，持續加強博物館IP開發和品牌打造，不斷探索讓文物活起來的有效方式，讓更多文物以更加鮮活的姿態走入人們的生活。