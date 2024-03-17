四川雅江森林火災暫無人員傷亡

中評社香港3月17日電／記者從四川省甘孜藏族自治州相關部門獲悉，截至17日10點，四川省甘孜州雅江縣呷拉鎮白孜村發生的森林火災暫無人員傷亡報告，起火原因正在調查。



新華社報導，3月15日17時，雅江縣呷拉鎮白孜村發生一起森林火情。後因火場風力突然增大，火勢迅速擴大蔓延成由南向北3個火場。



3個火場平均海拔2600米，坡度70至80度。其中，1號火場位於雅江縣城西南，火場北線、西線各有一條連續火線，向西北方向發展；2號火場位於最北側，向東已蔓延至八角樓鄉同達村，並繼續向東北方向發展，為火勢發展重點方向；3號火場位於雅江縣城西北側，有連續火線蔓延。目前，四川省森林消防總隊甘孜支隊、特勤大隊和地方專業撲火隊正分成三路，對3個火場分別進行撲救。四川省森林消防總隊阿壩支隊、攀枝花支隊、涼山支隊增援力量也正陸續趕赴雅江增援滅火。



記者從四川省甘孜藏族自治州森林草原防滅火指揮部獲悉，截至17日凌晨2時，已投入現場撲救力量930人，途中增援力量775人，執行空中撲救任務直升機8架，全力以赴開展火災現場撲救工作。



17日9時，記者從雅江縣城的多位群眾處瞭解到，目前位於縣城的木雅廣場搭起了20多頂帳篷，縣城看不到火光，水、電和通訊正常，生活暫未受到影響。



火災發生後，記者從位於雅江縣城的兩河口水電站相關負責人處獲悉，目前，兩河口水電站通信正常，16日晚人員已經按照公司預案進行了撤離，無人員傷亡。電站和營地均未受影響。



此外，記者從四川省交通執法總隊獲悉，該單位督促相關支隊和營運公司做好應急救援保通保障工作。截至目前，雅康、成雅、雅西、繞城等高速117個收費站已開啟261條搶險救援綠色通道，保障應急救援車輛通行。