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日本東京電力公司稱完成第四輪核污染水排放
http://www.CRNTT.com
2024-03-17 15:18:23
（來源：新華社）
中評社北京3月17日電／據新華網報導，當地時間3月17日，日本東京電力公司稱已於當天完成了第四輪福島第一核電站核污染水排海。
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