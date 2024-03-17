中評社北京3月17日電／據光明日報報導，國務院日前印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，明確了5方面20項重點任務。



大規模設備更新和消費品以舊換新有何深意？



中央財經委員會第四次會議強調，實行大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費，既利當前、更利長遠。



我國設備更新需求很大。2023年，工業、農業等重點領域設備投資規模約4.9萬億元，隨著高質量發展深入推進，設備更新需求會不斷擴大，將是一個年規模5萬億元以上的巨大市場。



從消費品換新的市場需求看，2023年底民用汽車保有量達到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調等家電保有量超過30億台，汽車、家電更新換代也能創造萬億元規模的市場空間。



“推動大規模設備更新和消費品以舊換新，可以推動先進產能比重持續提升，使得高質量耐用消費品更多進入居民生活，既能促進消費、拉動投資，也能增加先進產能、提高生產效率，還能促進節能降碳、減少安全隱患。可以說，既惠企、又利民，一舉多得。”國家發展改革委有關負責人說。



大規模設備更新和消費品以舊換新有哪些重點？



在設備更新方面，行動方案明確，到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上。

