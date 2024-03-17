“萬村通”為非洲偏遠農村打開看世界一扇窗

中評社北京3月17日電／據新華網報導，“在那之前，我們的生活局限在眼前。‘萬村通’項目讓我們看到了村落之外的世界。”尼日利亞人巴科·奧塔回憶7年前“萬村通”項目來到他所在的胡盧米村時，仍難掩激動之情。



“那天晚上，我們是那麼高興，就算突然停電也要打開發電機，就為收看電視節目。”



奧塔只是非洲邊遠農村地區千千萬萬“萬村通”項目受益者之一。2015年12月，為推進中非全面戰略合作夥伴關係建設，中國政府提出願同非方重點實施“十大合作計劃”，其中“萬村通”項目旨在為非洲1萬個村莊接入衛星數字電視信號。截至2023年12月，中國援非“萬村通”項目已順利完成在非洲20個國家的建設工作，覆蓋非洲9512個村莊，直接受益家庭超過19萬戶。莫桑比克總統紐西曾在“萬村通”項目交接儀式上表示，該項目有助於縮小莫桑比克城鄉以及該國與世界之間的數字和信息差距，對改善當地民生、促進公共教育和社會發展具有重大意義。



作為項目實施方，中企四達時代為每個受援村莊的公共區域捐贈了2套太陽能投影電視系統和1套數字電視一體機系統。這些設備成為村民們獲取外界信息的重要渠道。



盧旺達受援村村民穆林達哈比·奧古斯丁告訴記者：“通過電視，我們可以獲得關於現代農業、政府項目、傳染病預防等信息。我最喜歡的節目是體育比賽，清晰的電視畫面讓比賽看起來更加激動人心。”



第34屆非洲國家杯足球賽（非洲杯）2024年初在科特迪瓦舉辦，四達時代轉播了本屆非洲杯全部52場比賽，並聘請體育專業人士提供斯瓦西裡語、約魯巴語、豪薩語等6種本土語言的賽事解說，受到球迷們的熱烈歡迎。“感謝中國企業為我們村接通衛星電視信號，我們現在終於能全家人坐在一起看球賽了！”科特迪瓦亞烏村村民阿比薩說。



四達時代集團海外公關總監馬紹勇介紹說，非洲很多地區電視普及率較低，在該企業進入非洲前，收看數字電視需支付高額的初裝費和月費，初裝費200多美元，收視費每月50至100美元。而現在四達時代機頂盒的初裝費僅約10美元，用戶只需要繳納3至5美元的月費就能收看新聞、體育、影視等近30套數字電視頻道。“數字電視不再是高收入階層專屬的奢侈品，而是走進了無數普通非洲家庭。”

