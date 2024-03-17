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日本東電：完成福島核電站第四輪核污水排海
http://www.CRNTT.com   2024-03-17 15:59:00


　　中評社香港3月17日電／日本東京電力公司說，已於今天完成第四輪福島第一核電站核污水排海。

　　香港電台報導，東電去年8月24日啟動核污水排海，上月28日開始第四輪排海。東電之前表示，第四輪排放量7800噸，四輪總排放量大約3.1萬噸。 

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