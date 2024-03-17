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美英對也門荷台達省多地發動空襲
http://www.CRNTT.com   2024-03-17 16:21:06


　　中評社北京3月17日電／據央視新聞報導，據總台報導員消息，當地時間3月17日凌晨至上午，美英軍隊對也門荷台達省多個地區進行了空襲。胡塞武裝也確認遭到空襲。

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