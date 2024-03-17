我國科研團隊在設備新型散熱機制方面突破

中評社北京3月17日電／據央視新聞報導，手機電腦、儲能電池等器件設備運行過程中，必然伴隨發熱現象。實現更高效散熱，是多個行業迫切需要解決的難題。華北電力大學科研團隊在新型散熱機制——薄液膜沸騰研究方面，成功實現了超過2000W／cm2的超高熱流密度，刷新國內外目前已知的相關公開紀錄，有望進一步提升器件設備散熱效果。該成果近日在權威學術期刊《國際傳熱傳質雜誌》發表。



當前，在能源電力、航空航天、電子信息等領域，儀器設備不斷追求小型化和集成化，單位面積上元器件隨之持續增多，這對散熱提出更高要求。薄液膜沸騰，是目前國際上前沿的可實現超高熱流密度散熱的方式，即利用冷卻液在熱源表面形成的超薄液膜持續沸騰，達到高效散熱目的。



“一些電子設備運行時，局部發熱量可達1000W／cm2以上，顯著高於常壓下沸水的熱流密度，傳統的風冷、液冷等方式無法滿足散熱需求，一定程度上限制了設備性能的提升。”華北電力大學教授、該團隊成員冼海珍說，“在實驗中實現的2000W／cm2熱流密度，相當於在1平方米面積上，1萬台功率為2千瓦的電熱爐同時發熱。”



華北電力大學杜小澤教授、陳林教授是該團隊另兩名成員。他們介紹，在取得這一實驗突破前，國際上已知的薄液膜沸騰研究的熱流密度，難以超過1500W／cm2。團隊歷經多年研究發現，在恒壓供液模式下，用於形成薄液膜的實驗樣品容易破裂失效，但改為步進增壓和連續增壓供液後，薄液膜沸騰的臨界熱流密度最終突破2000W／cm2。由此成功揭示出，優化供液方式，可有效提升薄液膜沸騰的最終性能。



“也就是說，要漸進式提高供液壓力，而非剛開始運行時就保持最高壓力。”陳林說，該研究成果轉化應用後，有望更好保障電子設備、鋰電池等的安全性能。



《國際傳熱傳質雜誌》審稿人表示，該成果將薄液膜沸騰的熱流密度推進到一個全新的高度，對於應對極端散熱需求有重要意義。