優勢互補　加速河套北都發展

中評社北京3月17日電／據大公網報導，深圳市低空經濟產業協會會長、東部通航董事長趙麒表示，粵港澳大灣區是低空經濟賽道的“橋頭堡”，香港作為大灣區城市群核心節點城市，集中於物流運輸、個人消費、短途運輸、商務飛行等低空市場需求趨升。深港兩地可以通過政策協同、資源共享和優勢互補，共同推動低空經濟的發展。



趙麒指出，跨境低空飛行的應用場景越加廣泛，除空中擺渡、聯程接駁、商務出行、空中通勤，跨境應急救援、城市空遊等特定場景需求也很大。他認為，兩地可加強在飛行規則制定、空域管理、監管執法等方面的合作，共同建立低空經濟的安全監管體系，確保低空經濟的健康發展。同時，可加強在航空器研發、生產製造、運營服務等方面的合作，推動低空經濟產業鏈的完善和發展。透過“兩地一檢”新型通關模式下，由兩地商討可行方案，發展跨境飛行業務，實現空中航線直通。



對於香港發掘新質生產力的機遇，廣東省粵港澳合作促進會副會長林至穎表示，“十四五”規劃明確支持香港成為國際創新科技中心，賦予香港發展新的定位和使命。目前，香港積極發展的北部都會區、河套深港科技創新合作區香港園區均與科技息息相關。“新質生產力挖掘得好，愈有助於推動香港的傳統產業轉型升級。”