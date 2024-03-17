挪亞方舟遺址考古發現　榫卯與中國傳統相似

中評社北京3月17日電／據大公網報導，挪亞方舟國際事工經過20年的方舟探索工作，於相傳為挪亞方舟遺址的土耳其4200米高的亞拉臘山雪嶺取得重要發現，搜獲遠古榫卯建築群，竟與中國數千年前已使用於傳統建築物的技術極為相似。這個發現對人類尋溯本源及文明發展具有非凡研究價值。挪亞方舟國際事工於昨日舉行《中土文化考古交流發布會 暨挪亞方舟國際科研考察及文物保育基金共同合作簽署典禮》，象徵挪亞方舟國際科研考察及文物保育基金會，與一眾國際學者、政府代表等包括土耳其伊迪爾大學，展開共同科研考古合作。



活動邀請香港官方代表、多位考古學專家及土耳其官方代表參與，分享見解。土耳其礦產研究及勘探總局副總經理、採礦工程師Mr. Veli ALTUNDAG指出，土耳其亞拉臘山地區擁有豐富天然資源，從過去到現在孕育了許多優秀和多樣性的文明，並留下重要考古遺產。這地區還見證了地球的地質歷史，包括岩石、火山流、沉積物、礦物質和生物多樣性。在亞拉臘山和挪亞方舟的背景下，這實際上是一個露天博物館，是屬於全人類的重要遺產。



在港展出多件文物



挪亞方舟國際事工主席袁文輝在典禮上致歡迎辭時表示：“我們在20年探索工作中，拍攝了很多影片，記錄世界上最新被發現的木質建築結構遺跡，是人類重要的歷史時刻，具有很大影響力及歷史價值，可以令後人瞭解更多古時的文化。”



此外，昨日更特別展出四件從民間於亞拉臘山搜集而來的珍貴上古器物，作全球首次曝光。格魯吉亞第比利斯歐洲大學助理教授Dr. Irakli ANCHABADZE，曾聯同其他考古學家研究據說來自亞拉臘山木結構，目前存放在亞拉臘山地區私人博物館，他利用形態學研究的報告，推算當中最古老的陶器來自紅銅年代，不少於5000年前。Dr Irakli認為需要進行更多研究，包括對木結構進行年輪分析。