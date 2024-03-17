中評社北京3月17日電／據大公報報導， 第一次，1992年12月 闊別家鄉50多年後，68歲的金庸首次回到海寧，他不僅在表兄、詩人徐志摩的墓前獻花，拜訪了老師、老同學，還參觀母校袁花鎮小學，揮筆題詞：“重遊母校，深感當年教誨恩德。”



第二次，1994年4月 金庸冒雨來到當時剛剛建起的海寧市高級中學，提筆寫下“行見人才如潮自此湧出”。另外，他出席金庸圖書館落成典禮。



第三次，1996年11月 金庸參觀了海神廟、陳閣老宅等文化景點，看了潮，還參觀海寧市博物館，瀏覽市區街景，並在當時的《海寧報》上刊“謹向家鄉的父老朋友們問候”。



第四次，1997年9月 參加浙大百年校慶活動期間，金庸與楊振寧、查濟民等一批知名人士、學者登上鹽官觀潮台，他說：“潮水是從東面來，這裡可以看到最好看的『一線潮』，非常壯觀。”



第五次，2003年10月 金庸參觀新修的徐志摩故居，留下了“七十年後再訪舅氏舊居”的題字。在海高，他以“大師兄”身份勉勵同學：“海寧是出名人、出人才的地方，你們要努力，要用功，要有志向，將來做一個好人才。”



第六次，2008年9月 金庸書院奠基，85歲的金庸來到現場，親手種下桂花樹，還參觀了海寧一中、宏達學校等地，並再次前往鹽官觀潮，題寫下“天下奇觀”的墨跡，他說：“形容錢塘江潮水，沒有比這四個字更貼切了。”