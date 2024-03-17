武俠世界承載青春夢想

中評社北京3月17日電／據大公報報導，陳平原（北京大學哲學社會科學一級教授）：某種意義上，只讀小說，把金庸當文化人看，是很不夠的。理解金庸的獨特貢獻，必須兼及其作為報人的政治智慧與作為作家的文學才華、儒道制互補、出入之調和、自由與責任、個人與國家，在金庸這裡，既落實為大俠精神的闡發，也體現在小說與政論之間的巨大張力。



張紀中（著名導演、內地金庸電視劇第一製片人）：我和金庸先生相識是在1999年的杭州，因為一塊錢的《笑傲江湖》的版權轉讓費而結緣。他的作品傳承了一份中國的英雄主義情懷。如今AI、AR等技術的發展，可以讓大家更沉浸式地去體驗金庸的武俠世界，感受這份英雄主義情懷。我現在還想拍金庸筆下沒有出現的人物，比如說獨孤求敗。可以用金庸的想像力，加上我們的想像力來塑造一個獨孤求敗人物。但這個是後話，能不能實現我也不知道。



蔣思雨（浙江旅港青年會會長）：金庸先生的小說給我們年輕人的啟示就是，不管人生遇到多大的困難、磨難，都不要放棄。同時，借助金庸的影響力，也為我們搭建起了浙港兩地青年交流的平台。我們要運用好金庸留給我們的文化財富，將這些文化賦能，邀請更多香港年輕人來到浙江來看看金庸的故鄉，不斷加強兩地的青年交流。



文女士（從湖南衡陽來嘉興觀展）：金庸先生的作品中不僅有家國情懷的高度，也有兒女情長的細節，這些人生哲理給了我們很多啟示和教育。對我的生活、工作都產生了很大影響。



王利忠（金庸迷）：我不僅收藏有3000多冊各種版本的金庸小說，還組織創辦了金庸迷群英會。作為金庸的老鄉，我希望通過類似這樣的活動，能吸引更多金庸迷來到海寧，跟著金庸的小說，看看海寧潮、品嘗家鄉菜，將他筆下的俠義精神以及中國傳統文化傳播得更遠。



王學海（金庸迷）：看完金庸百年紀念展覽，對金庸先生的認識又有了新的角度。比如1949年6月，他發表於《大公報》的《從國際法看新中國政府的承認》，這說明他不僅僅是一個報人，還對政治有著深入研究。