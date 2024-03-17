新方案或有減輕年齡相關黃斑變性患者治療負擔

中評社香港3月17日電／一個國際研究團隊在新一期英國《柳葉刀》雜誌上發表論文說，給眼球玻璃體腔注射高劑量阿柏西普、延長給藥間隔的治療新方案，在減輕嚴重致盲的新生血管性年齡相關黃斑變性患者治療負擔方面展現出潛力。



年齡相關黃斑變性（AMD，又稱老年性黃斑變性）是全球中老年人視力損傷甚至失明的主要原因之一。其中一大類年齡相關黃斑變性由不正常的新生微血管引起，被稱為新生血管性年齡相關黃斑變性（nAMD）。目前的主流治療方案是對眼球玻璃體腔注射抗血管內皮生長因子。然而，頻繁就診和玻璃體腔注射帶來的高治療負擔對患者來說是一大挑戰。



新華社報導，意大利烏迪內大學、清華大學醫學院等機構研究人員組成的一個國際研究團隊，進行了直接比較不同劑量抗血管內皮生長因子藥物——阿柏西普治療nAMD效果的隨機對照第3期試驗。



研究人員發現，按照新方案每12周或16周，以8毫克高劑量的玻璃體腔內注射阿柏西普，視力提高效果並不亞於傳統的每8周以2毫克劑量注射阿柏西普，且解剖結構改善效果更出色。8毫克阿柏西普可以讓患者在更長給藥間隔時間內安全持續地控制疾病，並最終優化nAMD的治療。此外，8毫克阿柏西普的安全性與2毫克阿柏西普相似，沒有發現新的安全性問題。



該科研項目的主要組織者清華大學黃天蔭教授表示，該研究為全球範圍內年齡相關黃斑變性的治療路徑提供了最新的循證醫學證據，研究結果對臨床治療決策和實踐有重要指導價值。



