歌迷追憶音容　AI“復活”李玟

中評社北京3月17日電／據大公報報導，“你們好嗎？我是CoCo李玟。”近日，有博主聲稱受粉絲所託，用AI生成視頻和聲音“復活”歌手李玟，引發各界熱議。這種利用人工智能生成逝者視頻和聲音的傳播，既引發了情感共鳴，也引起了道德和倫理問題的討論。有網友認為“爭議挺大的。用AI復活逝者，可能侵犯其肖像權、隱私權等權益。”有歌迷則表示，“歌迷喜歡的是有靈魂的李玟，不是一堆數據的複製品。”“愛她，請尊重她。”但也有人覺得可以接受，“看到視頻真的淚崩，感覺李玟一直活著。”＼大公報記者 韓毅



網上流傳的AI合成視頻中，“李玟”身穿牛仔外套，坐在鏡頭前和大家打起招呼：“你們好嗎？我是CoCo李玟”，並提到：“我知道你們可能會感到驚訝，甚至有些不真實，但請相信我，這是一個充滿著愛和感激的時刻，因為我有機會通過這段視頻與你們相聚……”



律師：遺屬可要求下架視頻



對於AI“復活”李玟，引發法律方面的爭議，有人認為這屬於侵權，也有人認為“逝者沒有肖像權”。據瞭解，用AI復活李玟的博主自稱是應粉絲的請求義務做的。該博主表示，製作其他逝者視頻不免費，要收取588元（人民幣，下同）的費用。他還稱，製作發布逝者虛擬視頻，只要不用作商業用途，就不會有被逝者家人追責的風險。



對此，重慶渝匯律師事務所主任周健表示，AI“復活”李玟視頻主要涉及其合法性來源問題，以及是否在法律範疇內的合理使用問題。粉絲要求私下製作，僅供自己欣賞，不公開傳播，可以理解為法律範疇的合理使用，不追究責任。問題是，現在已廣為傳播，此舉在法律上沒有得到李玟親屬的合法許可，該視頻涉嫌侵犯肖像權。雖然逝者沒有肖像權。但是其肖像、姓名等仍在一定期限內受法律保護，其肖像受不法侵害時，由其近親屬向人民法院起訴。如果AI視頻影響到親屬的感受，對親屬造成精神層面的侵害，親屬也可向法院起訴要求維護肖像權。



周健強調，該AI生成視頻內容從粉絲的角度是健康的。但未經親屬同意，把其親人通過AI製作成視頻進行傳播，在親屬尚未釋懷時，製作逝者視頻對其精神造成了干擾和侵害。李玟親屬可要求停止公開發布，立馬對公開發布的內容進行取締，並要求在一定範圍內進行公開道歉。

