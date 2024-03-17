岸田文雄就自民黨派系政治籌款收回扣問題道歉

中評社香港3月17日電／日本執政自民黨總裁、首相岸田文雄表示，已指示幹事長茂木敏充就黨內派系政治籌款收回扣的問題處分相關議員，按議員未記入政治資金收支報告的金額及履行有關行為的程度作處分，強調會嚴肅處理。



據香港電台報導，岸田在東京召開的自民黨黨大會上，就有關問題引致國民疑慮及嚴重的政治不信任道歉。他說，為了挽回政治信任，將率先堅決進行黨改革和政治改革。該次自民黨黨大會上正式決定修改黨章等，令參與政治集資問題的議員面臨更嚴厲處分。