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馬杜羅：若連任恢復受美制裁嚴重影響民生項目
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2024-03-17 16:34:17
中評社香港3月17日電／委內瑞拉執政統一社會主義黨當地周六在首都加拉加斯舉行全會，一致通過由現任總統馬杜羅代表執政黨參加7月舉行的總統大選。
據香港電台報導，馬杜羅在電視講話中表示，在他本屆任期內，國家經濟觸底反彈，社會治安大幅改善。若他再次當選，將努力恢復受美國制裁嚴重影響的民生福利項目。
委內瑞拉國家選舉委員會當地周五公布，將於今年7月28日舉行總統選舉。
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