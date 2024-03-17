美國承認曾阻撓瑙魯與中國復交　但未得逞

中評社北京3月17日電／據參考消息：台灣《旺報》網站3月16日報導，美國聯邦參議院外交關係委員會14日針對美國在太平洋地區相關戰略舉行聽證會，聽證會聚焦美中在太平洋一帶的角力，多名美國議員對當地經濟、國防和外事議題表示關注，台海局勢也被多次提及。太平洋島國瑙魯在1月宣布與台灣地區“斷交”，改與中國大陸復交，美國負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達表示，美方當時早已得知此事，曾試圖說服瑙魯但未果。



據報導，康達表示，與中國的經濟往來對太平洋島國相當關鍵，但美國並非要求各國選邊站，而是提供中國之外的所謂“另一個選項”。美國正積極與圖瓦盧、馬紹爾群島和帕勞等台灣地區殘存的所謂“友邦”緊密合作，滿足三國的需求。



對於美國這種公然干涉主權國家決定的行為，中國外交部發言人毛寧曾在1月16日回應有關“美國國務院稱瑙魯政府與台灣‘斷交’令人失望”的提問時明確指出，美國公然對主權國家獨立自主作出的決定說三道四，對中國外交竭力地污蔑抹黑，為台灣地區拓展“國際空間”說項，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則，中方對此強烈不滿，堅決反對。



她強調，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識。瑙魯政府決定同中國復交，再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。中方敦促美方將美國領導人多次重申的不支持“台獨”、不支持“兩個中國”或“一中一台”的承諾落到實處，慎之又慎處理涉台問題，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。