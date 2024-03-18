社評：中國造船業的領先令美國深感恐懼

中評社香港3月18日電（評論員 陳鴻斌）3月初，美國海軍部長德爾·托羅接連造訪韓國和日本的幾家知名大型造船廠，並在每一處訪問時都強調讓其投資以重振美國閒置造船廠項目的想法。美國正尋求在日韓兩國資本、工程師和技術專家的幫助下，重啟已經關閉或閒置的美國造船廠，因為它發現自己“難以跟上中國造船業的發展步伐”。



中國船舶工業行業協會最新發佈的数据顯示，2023年中國船舶出口額達318.7億美元，同比增長21.4%。工信部的數據顯示，2023年中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量分別占全球總量的50.2%、66.6%和55%，均占國際市場半壁江山以上。



目前，中國船舶行業的訂單量普遍保持在3年半左右，這主要得益於當前市場需求的旺盛。預計直至2026--2027年間，多數造船企業的生產已排滿。從中國經濟發展現狀來看，鋼鐵等原材料行業對造船業的支撐作用明顯。2023年全國有21家鋼鐵企業具備生產船用綱板的能力。相對日韓和歐美的鋼鐵價格，中國的成本優勢明顯。



這一成就得益於多方面因素。首先是結構調整和轉型升級取得顯著成效。中國不僅在傳統優勢船型上維持了訂單量，還成功在更多細分市場獲得了大量訂單，例如滾裝船、汽車運輸船和化學品船等高端船型。

