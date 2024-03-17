【
大
中
小
】 【
打 印
】
韓國政府譴責醫學院教授將集體辭職
http://www.CRNTT.com
2024-03-17 17:29:33
中評社香港3月17日電／韓國保健福祉部次官朴敏守譴責醫學院教授團體昨日宣布將集體辭職，認為此舉實屬脅迫行為，並重申醫學院擴大招收2000名醫科生的方針不變。
香港電台報導，對於醫學院教授團體普遍擔心擴大招生計劃會導致教育質素下跌，朴敏守回應說，可以通過擴大投資解決問題。
韓國全國醫學院教授緊急對策委員會前晚召開會議，並在昨日宣布16間大學醫學院教授將於本月25日遞交辭職信。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓國醫療界辭職罷工潮背後的利益博弈
(2024-03-16 10:19:41)
韓國加快網絡空間能力建設
(2024-03-16 08:18:57)
韓國瑜向學生演講 聊愛情如何勝過“台獨”
(2024-03-16 01:02:54)
中評關注：韓國瑜霹靂風格 委員要繃緊神經
(2024-03-16 00:55:49)
中評關注：韓國瑜讓綠委明白不再他們說了算
(2024-03-16 00:45:36)
否認蓋環島高鐵圖利 韓國瑜：完工時已歸西
(2024-03-15 22:21:43)
首例！韓國瑜連續唱名沒委員在場 宣布休息
(2024-03-15 18:13:39)
鄭麗文揭韓國瑜策略 他知道民進黨要卡誰
(2024-03-15 17:16:52)
6綠委衝院長室抗議沒收質詢 韓：與總召協商
(2024-03-15 17:14:15)
韓國僅2%高考生進入頂尖大學
(2024-03-15 14:38:47)