韓國政府譴責醫學院教授將集體辭職

中評社香港3月17日電／韓國保健福祉部次官朴敏守譴責醫學院教授團體昨日宣布將集體辭職，認為此舉實屬脅迫行為，並重申醫學院擴大招收2000名醫科生的方針不變。



香港電台報導，對於醫學院教授團體普遍擔心擴大招生計劃會導致教育質素下跌，朴敏守回應說，可以通過擴大投資解決問題。



韓國全國醫學院教授緊急對策委員會前晚召開會議，並在昨日宣布16間大學醫學院教授將於本月25日遞交辭職信。