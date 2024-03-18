加快以數字化驅動國際消費中心城市建設

數字經濟時代，以數字化驅動國際消費中心建設是激活和擴大內需的需要。 中評社北京3月18日電／國際消費中心城市肩負著擴大和引領消費、促進產業結構升級、拉動經濟增長的使命。數字經濟不僅是新的經濟增長點，也是改造提升傳統產業的支點，可以成為構建現代化經濟體系的重要引擎。數字經濟時代，以數字化驅動國際消費中心城市建設就成為一種必要的戰略選擇，也是當前擴大引領消費的內在需要。



數字經濟時代要求加快以數字化驅動國際消費中心城市建設



經濟參考報發表商務部國際貿易經濟合作研究院李洪濤文章表示，2023年中央經濟工作會議提出，要激發有潛能的消費。國際消費中心城市是提振消費的重要抓手，如何更好地發揮和放大國際消費中心城市在引領和擴大消費中的重要作用？數字化工具是驅動國際消費中心城市創新發展的重要方式，充分發揮海量數據和豐富應用場景優勢，通過深度挖掘數據要素價值，形成驅動經濟增長的強勁動能，推動國際消費中心城市建設取得新突破，登上新台階。



數字經濟時代，以數字化驅動國際消費中心建設是激活和擴大內需的需要。通過數字化技術整合國內外的特色優質消費資源，打通線上線下消費資源，實現數據共享、優勢互補、跨場景無縫鏈接，實現消費體系的智能化升級，提高消費體驗，擴大消費規模。充分利用5G、AR、VR、AI、區塊鏈等一體化的數字技術打造新應用、新場景、新業態，發展雲旅遊、雲展覽、雲健身、雲培訓等多元消費新業態，全方位提升消費者體驗和價值，激發消費新需求，從而帶動消費升級、擴大消費增量市場。



數字化驅動國際消費中心建設是促進產業提質升級的需要。數字化技術高效對接供需兩端，賦能供給端，讓生產企業能快速、精確地感知消費需求，緊貼消費者需求進行產品研發設計生產，更好地滿足消費者多層次、個性化需求，同時減少無效供給；對企業運營系統而言，大數據連通所有運營環節，通過數據挖掘，發現企業內部問題，不斷改良企業管理運營效率，優化產品和服務質量，使企業邁入可持續的高質量發展之路。對於商業企業而言，數字化技術能夠提高企業的決策和經營效率，基於大數據分析進行商鋪選址、經營決策、市場分析、供應鏈管理、客戶關係管理關係、線上線下營銷等，有助於傳統商業企業轉型升級。



數字化驅動國際消費中心建設是城市高質量發展的需要。數字化技術可以更好地提升政府治理效率，對國際消費中心城市建設重點任務、項目進度、資源調度、各商圈消費和客流情況、各平台運營情況等海量數據進行有效整合和數據挖掘、統籌協調管理，提前預警發現問題處理問題，改進運行機制，有助於提高政府決策能力和治理效率，構建統一的國際化大市場，實現國際消費中心建設的高質量發展。



數字化消費快速發展普及提質升級特徵明顯



文章稱，近年來，中國消費的數字化轉型加速，各類網上應用持續擴大，數字化生活方式廣泛普及，數字化消費成為人們日常生活的重要組成部分，而且新消費場景和模式不斷湧現。直播帶貨、社區團購、線上培訓、線上旅遊、線上展會、線上文娛、線上醫療等數字消費新業態、新形式層出不窮，消費數字化和數字消費化同時向縱深推進，匯聚為不可忽視的時代潮流，成為拉動消費增長的新引擎。



數字化模糊物理和地域界限，消費愈加呈現線上線下融合、全球化的發展趨勢。低成本線上消費反而使線下消費的傳統優勢受到衝擊，線下消費面臨著數字化轉型的需求，線上消費為增強可信度和提升用戶體驗，也有與線下結合的需求，線上線下消費趨於深度融合。線上信息高度聚合，全球商品被高效地整合展示，成熟的線上支付和物流網絡使商品得以順暢交易和配送，“買全球”和“賣全球”已成發展趨勢。



數字化驅動力在建設國際消費中心城市中發揮的主要作用



文章分析，一是整合全球優質消費資源。數字化技術的優勢在於能夠突破國界、地域的限制，更大程度地提供全球化的優質商品和服務，精準對接供給和需求，更高效便捷地實現匹配，這為國際消費中心城市建設提供堅實的物質保障。比如，在兩個國際消費中心城市上海和廣州舉辦的中國國際進口博覽會和中國進出口商品交易會，均為每年定期舉辦的國家級重大展會。儘管展會上全球賣家和買家雲集，影響力巨大，但線下展會時間和來往人員有限，而充分打造和利用線上展會平台實現跨境電商功能，使進博會和廣交會成為全天候的永不落幕的展會，更高效地對接全球市場實現“買全球、賣全球”，不但為全球優品進入中國市場提供商機，也為中國製造走向全球創造通路，不斷提升消費供給水平，暢通國內國際雙循環，正助力完成國際消費中心城市的重點任務。



二是創新消費商圈建設。數字化技術將在商圈改造和品質提升上發揮優勢作用。打造一批具有較強國際影響力的新型消費商圈，推進智慧商圈建設；加快商業街提檔升級，重點開展步行街改造提升工作。在供給端，通過數字化技術賦能，以實體商圈為基礎，打造數字商圈。商圈的商業地產、商業業態和公共服務通過數字化管理平台的改造，幫助商戶在經營上實現智能化改造，在商業模式、消費場景、交易模式、服務模式等商業服務的各環節進行持續創新，提升商圈的數字化水平和核心競爭力。在需求端，構建線上多平台消費渠道，增強客戶消費數據的整合和挖掘能力，同時加強客戶數據保護；通過線上智能化營銷和服務改變被動等待客戶上門的傳統方式，提高客戶黏性，通過抖音、小紅書、微信等新媒體平台不斷擴大商圈宣傳，吸引更多客流，不斷提升商圈的知名度和美譽度。



三是推動消費融合創新。結合信息技術，打造國際視野、全時沉浸的數字消費和體驗場景，形成多維體驗，提升商圈體驗感；提供商圈全場景消費的線上服務，通過數字人民幣，整合商圈政府補貼等優惠，有效地引導和輔助消費過程，提升消費體驗；數字化打破了商圈的物理空間限制，形成線上消費與線下體驗與服務的新模式。

