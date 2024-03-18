培育新質生產力 激活發展新動能

中評社北京3月18日電／高質量發展本質上是生產力的躍遷發展，而新質生產力徹底擺脫了高能耗、低效能的發展模式，具有高科技、高效能、高質量特徵，以“新”和“質”實現了生產力的能級躍升。在中國式現代化建設新征程上，應加快培育新質生產力，全面激發高質量發展新動能。



光明日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員高振福文章提出，加快培育新質生產力應深化體制機制改革，掃除高質量發展障礙。首先，要創建公平、高效、有序的市場競爭環境，採取降低市場准入門檻、優化行政審批流程、鼓勵民間創業和投資等措施，為新興產業、未來產業的高質量發展創造更加廣闊的空間。其次，要深化科技體制改革，完善科技成果評價機制，推動科研成果就地轉化，提高科研經費監管成效，打造產學研協同創新平台，推廣普及共性技術，凝聚創新動能。此外，要加快形成區域協調發展新模式，不斷優化區域分工格局，建設完備的價值鏈、產業鏈和供應鏈，突破區域間壁壘，使得各類生產要素能夠自由流通、充分湧動，加快建設全國統一大市場；與此同時，建立覆蓋東中西部、鄉村與城市、大中小城市等地區的互助共享體系，致力於實現區域互促、城鄉互補的目標。



加快培育新質生產力應強化核心技術攻關，提升高質量發展軟實力。新質生產力的培育和發展，應當以前沿技術的顛覆創新為根本前提，基於國家提倡的“大科學”模式系統部署關鍵核心技術攻堅工作，引導各方主體緊緊圍繞國家重大戰略需求以創新“聯盟”的形式聯合攻關關鍵性和原創性的科學技術。在這個過程中，重點突出企業在科技創新中的主體地位，助推“領頭羊”企業在技術攻關和基礎研究領域發揮其重要的支撐作用；充分發揮鏈長企業的帶頭作用。同時，推動科技成果向新質生產力轉變，不僅要完善科技成果轉化保障制度，而且還要結合現實需求組建專業的技術轉化機構，建立高度配套的科技成果轉化服務體系。



加快培育新質生產力應加速構建現代化產業體系，夯實高質量發展產業基礎，推進先進製造業高質量發展，不斷提高製造業核心競爭力。一方面，大力發展智能製造，推動製造業朝著智能化、網絡化和數字化的方向發展；另一方面，發展壯大先進製造業集群，加快傳統製造業的轉型升級進程。大力發展戰略性新興產業，前瞻布局、積極培育未來產業。聚力發展新材料、新能源、綠色環保、高端裝備、生物技術、海洋裝備、航空航天、新一代信息技術等新興產業。推動現代服務業與先進製造業的融合發展，大力發展服務型製造等新興模式，增強現代化產業體系綜合競爭實力。充分發揮智能化和數字化等先進技術的驅動作用，推進現代服務業與先進製造業的深度融合；分步、分類、分階段推動兩業融合發展，全面發揮政府、企業、金融機構、高等院校以及科研機構等對兩業深度融合的服務功能及支撐作用。



加快培育新質生產力應創新人才培養引進管理體系，築牢高質量發展人才保障。創新人才培養體系要以“高精尖缺”的現實需求為中心，重點培養服務新興產業和未來產業的優質人才；以提高產業核心競爭力、加快培育新質生產力為引導，科學合理優化學科專業結構，著重培養符合新質生產力發展需求的專業人才。創新人才引進體系要結合國家重大發展戰略要求，動態調整人才引進政策舉措，搭建匯聚全球高精尖人才的國際化平台，鼓勵優先引進產業短板領域的高端人才。對於新質生產力催生出的新職業和新領域，應創新人才管理體制，抓緊開發制定相關的人才評價標準，並確保評價標準的動態更新。加快構建更加合理高效的科技人才系統評價體系，充分發揮各類主體在人才管理中的作用。





