用好萬億元規模市場機遇

中評社北京3月18日電／一個數萬億級的巨大市場正在顯現。《政府工作報告》提出，“推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造”“鼓勵和推動消費品以舊換新”。來自國家發展改革委的數據顯示，隨著高質量發展深入推進，設備更新需求不斷擴大，初步估算將是一個年規模達5萬億元以上的巨大市場。同時，汽車、家電等更新換代也將創造萬億規模的市場空間。



從中央經濟工作會議提出“推動大規模設備更新和消費品以舊換新”以來，相關政策安排不斷。這一部署之所以如此重要，因為其既是激發有潛能的消費、擴大有效益投資的現實需要，更是推動高質量發展的重要舉措。新質生產力以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，傳統產業改造提升是新質生產力的重要組成部分，推動產品設備向高端化、智能化、綠色化發展，有助於提高全要素生產率，促進新質生產力加快形成。在消費領域，我國汽車、家電、家裝市場綜合體量大，相當一部分產品使用年限較長，能耗排放較高，甚至存在一定安全隱患，潛在更新需求進入集中釋放期。鼓勵和推動消費品以舊換新，可以促進消費者將潛在需求轉化為現實需求，也有助於改善企業投資預期，加快產業轉型升級，形成消費和投資相互促進的良性循環。



在推動大規模設備更新和消費品以舊換新中，有三組關係值得關注。



一是存量與增量的關係。據測算，目前在我國能源、工業、建築、交通、居民生活等領域，在用的鍋爐、電機、電力變壓器、制冷、照明、家用電器等產品設備保有量已超過50億台(套)。特別是我國汽車和家電市場已從單純的“增量時代”進入“增量和存量並重時代”，更新換代需求巨大。我國擁有完整產業體系和強大國內市場，擴大內需不僅要持續培育新的增長點，也要善於從存量中挖掘增量。推動大規模設備更新和消費品以舊換新，有助於統籌擴大有效需求和供給側結構性改革，將有效撬動增量和存量兩個市場，進一步暢通從生產到消費的循環。



二是政府與市場的關係。對政策效果的評價，最重要的還是以企業和群眾為本。在過去的一些以舊換新活動中，也曾出現過群眾“不買賬”的情況。比如有的覺得產品還能用，更新換代還得多花錢，不願換；有的擔心手機、電腦等以舊換新容易洩露隱私，不敢換；還有的是因為以舊換新對產品的範圍限制較多，導致部分老舊家電無法兌現價值，不能換。新一輪以舊換新的一個突出特點是，堅持市場為主、政府引導，堅持鼓勵先進、淘汰落後，堅持標準引領、有序提升。不僅要加大財稅、金融等政策支持，強化用地、用能等要素保障，還要更好發揮能耗、排放、技術等標準的牽引作用。更重要的是，強調在尊重消費者意願的基礎上推進。也就是說，要統籌考慮企業承受能力和消費者接受程度，統籌支持全鏈條各環節，充分調動各方積極性，堅決避免“一刀切”。



三是“換新”與“去舊”的關係。俗話說，“舊的不去，新的不來”，但以舊換新往往容易卡在“去舊”這個環節上，存在回收渠道不夠完善、資源化利用率低等問題。事實上，廢舊產品設備回收利用的資源環境和經濟效益顯著。回收利用環節也是此次的政策發力點。我國將抓緊建立健全回收利用體系，促進廢舊裝備再製造，加強“換新+回收”物流體系和新模式發展，暢通資源循環的利用鏈條。



推動大規模設備更新和消費品以舊換新是一項系統工程，需要產供銷、上下游、政企民、線上線下協同聯動、綜合施策，更要做好頂層設計統籌推進，切實打通堵點難點，把這項既惠民又利企的好事辦好，形成更新換代規模效應，推動經濟高質量發展。



來源：經濟日報 作者：熊麗



