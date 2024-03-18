探索信托業轉型升級路徑

中評社北京3月18日電／當前，我國信托業正處於關鍵的轉型調整期。這一行業不僅要尋求創新的業務模式，提升風險管理能力，還要加強服務實體經濟的能力，以適應經濟結構調整和市場需求的變化，從而在促進金融市場穩定和經濟增長中發揮更加積極的作用。推動信托業的轉型升級，探索適應新經濟形態的轉型路徑，對於防範系統性金融風險和支持實體經濟的高質量發展具有深遠的意義。



目前，我國機構投資者主要以公募基金、保險、社保和私募基金為主，大部分信托產品在資金端的特點表現為收益固定和期限短(1年至2年)，導致信托機構在資金籌集方面的強大優勢並未得到充分發揮。通過引導信托公司參與長期投資的策略來推進信托業轉型升級，不僅可以引入長期資金助力建設以投資者為本的資本市場，同時對於推動企業長期發展、形成良性循環等方面也具有積極作用。信托公司應積極利用自身優勢，在產品設置上聚焦長期穩健投資需求，在戰略上重視信托投資者的長期投資產品引導與教育，並在頂層制度設計上進一步完善，以培育長期投資理念。



信托業需積極探索發展模式的高質量轉型，把更多信托資源配置到實體經濟發展的重點領域和薄弱環節。具體來說，信托公司應重視實體經濟多樣化金融需求，發掘信托產品的差異化功能，並通過錨定產品的優勢定位來擴展其服務於實體經濟的領域。特別是在信托業務新分類背景下，信托公司應善用其與實體經濟之間的天然黏合性，形成具有信托特色、公司特點的核心競爭力，如重視資產服務信托業務的定制屬性。進一步而言，信托業應將其業務發展與國家重大戰略深度融合，增強信托支持實體經濟的強度和力度。一方面，通過創新管理方式、業務模式、產品體系和服務手段，信托業應為中小微企業提供金融支持，鼓勵更多資本投入普惠金融、綠色金融、科技金融等國家關注的重點領域；另一方面，信托業利用資產管理信托的先天優勢，有助於增加直接融資比例，有效拓寬實體企業的融資渠道。



同時，要防範信托業轉型升級過程中的風險。加強對各類資產管理機構的監管力度及對信托產品的審批，成為有效化解行業性風險、確保信托業穩定和可持續發展的關鍵。嚴格的監管將提升信托服務的質量與效率，激發信托業轉型創新的內生動力。監管部門需制定更為完善全面的信托公司監管評級規則的任務，並需相應調整監管評級辦法，以持續強化審慎監管和行為監管。通過圍繞信托公司的經營特徵、風險特質和監管焦點，強化監管評級結果的運用，可以引導信托公司立足於受托人的角度，針對性地加強風險管理和行為管理。同時，還需逐步形成以信托公司自我約束、行業自律、行業風險救助保障為補充的行業風險防控頂層架構體系，為信托業對風險的防控與處置提供機制層面的保障。



在推動信托業轉型升級過程中，還需注重信托公司商業模式的差異化構建。隨著資管新規等監管政策的推行，信托業應重新界定市場定位，思考商業模式的系統性變革。例如，通過促進家族信托業務與資產管理、財富管理業務的協同，提升數字化能力、運營承載能力、標準化產品設計能力及生態合作創新能力。



來源：經濟日報 作者：陳運森



