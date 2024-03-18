破解房地產發展難題需治本

中評社北京3月18日電／仍處於調整周期的房地產市場將何去何從？人們從全國兩會釋放出的政策信號中不難發現，我國房地產市場將從穩市場、防風險、促轉型3個方面尋求突破，積極構建房地產發展新模式，這正是破解房地產發展難題的治本之策。



應該明確，我國房地產市場長期平穩健康發展有基礎，我們對未來房地產市場發展有信心。一段時間以來，有關部門出台了一系列政策措施，比如，認房不用認貸、降低貸款首付比例與利率、支持居民換購住房稅費優惠等。地方政府因城施策，精準施策，一城一策，積極推進保交樓，政策逐步落地見效，守住了不發生系統性風險底線。穩定市場的任務依然艱巨，而從我國城鎮化發展進程看，城鎮仍有300多億平方米存量住房需要更新改造，房地產市場仍有很大的發展潛力和空間。



穩市場方面，著力促進市場企穩回升仍是當前重要任務。穩市場，城市政府要用好調控自主權。城市之間供求關係差異較大，各地需繼續因城施策、精準施策。城市政府綜合當地人口、供需狀況以及住房保障需求，編制實施好住房發展規劃，優化房地產相關政策，穩定房地產市場。



防風險方面，各地將一視同仁，滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。當前房地產市場的難點是資金。住房和城鄉建設部等部門正推進建立城市房地產融資協調機制。融資協調機制提出房地產項目“白名單”，當地金融機構參考“白名單”給予融資支持。目前，31個省份中，312個地級及以上城市建立了協調機制，6000多個房地產項目進入“白名單”，這其中，有82%是民營企業和混合所有制企業的項目。截至2月底，已通過商業銀行審批的貸款超過2000億元。房地產融資協調機制的建立有助於房地產開發項目和房地產企業破解資金難題，推進保交樓，維護購房人權益。



促轉型方面，將著力解決好新市民、青年人、農民工等群體住房問題，努力讓人民群眾安居樂業。城市外來人口盼望進得來、留得下、住得安、能成業，未來，我國將積極發展配售型保障房、租賃型保障房，以“一張床、一間屋、一套房”等多樣化多元化方式，著力解決人民群眾住房問題，讓他們放開手腳，為美好生活奮鬥。



從長遠看，構建房地產發展新模式，是破解房地產發展難題，促進房地產市場平穩健康發展的治本之策。政府工作報告提出，適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化，加快構建房地產發展新模式。

