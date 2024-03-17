四川雅江森林火災已轉移群眾3396人

中評社北京3月17日電／新華社報導，記者17日從四川省甘孜藏族自治州森林草原防滅火指揮部瞭解到，當地已安全轉移受雅江森林火災影響的群眾3396人，並設置集中安置點8個。目前火災沒有造成人員傷亡，各類應急物資儲備充足。



記者在甘孜藏族自治州雅江縣呷拉鎮腳泥堡村現場看到，雅礱江兩岸仍被山火產生的濃煙籠罩，但火勢已經轉小，同時現場風力較大。該村有21戶民居被燒，一些房屋和車輛被嚴重燒燬。據當地派出所民警介紹，該村70名村民已被轉移到安置點。



甘孜藏族自治州應急管理局局長康斌介紹，目前國家綜合性消防救援隊伍、當地專業撲火隊等1935人正全力撲救森林火災，8架直升機在現場實施滅火作業，另有國家綜合性消防救援隊伍890人正在增援途中。



同時，四川省通信管理局組織各基礎電信企業調派保障隊伍及裝備，全力保障滅火現場指揮部通信暢通。截至3月17日11時，四川省信息通信行業已累計出動保障人員399人，搶修恢復基站79座，確保相關區域公眾通信網絡整體運行平穩，無鄉鎮級通信全阻。截至17日14時，國網四川電力已調派應急發電車17台，發電機179台，電力工程車22輛，178名電力工人保障搶險現場用電。



據悉，為保障過往車輛和人員安全，雅康、成雅、雅西等高速117個收費站已開啟261條搶險救援綠色通道，保障應急救援車輛通行。



目前，火災撲救、隱患排查和群眾安置工作正全力有序開展中。起火原因正在進一步調查中。