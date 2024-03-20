中評好書：范英八部文選 獨成一家之言

《社會與文明漫說》 中評社廣州3月20日電（記者 韋民）范英作為新興學科“精神文明學”的主要創始人之一，勤於著述，勇於創新，成果豐碩。廣東社會學學會和廣東省精神文明學會與中國評論學術出版社等聯合組成《范英文選》編輯組，把范英於20世紀80年代所撰寫的學術論文、調研報告等選編成書，並由中評出版。首先推出的是《社會與文明漫說》和《社會與文明漫譚》。這兩本專著問世後，受到各界學者和讀者好評。自2009年7月至2019年4月，中評前後一共出版了《范英文選》—— 《漫說》《漫譚》《漫議》《漫論》《漫講》《漫話》《漫思》《漫想》等八部專著，共約400萬字。中國評論學術出版社協力推動廣東的精神文明學術體系構建，獲得了主辦單位中評智庫基金會的充分肯定與支持。



在廣東社科界，不少學者用“心血所在，觀點耐味”“說論超然，文風新殊”“成果豐碩，獨成一家之言”來形容中評為范英出版的這八部文選。其中很多文章曾在《人民日報》《光明日報》《南方日報》《羊城晚報》《廣州日報》《中國社會科學》《學術研究》《廣東社會科學》等廣東省內外數十家報刊發表過，並獲得多項獎勵。這套文選的出版，為研究廣東學者從20世紀80年代以來首創的中國精神文明學（意識社會學）和中國海洋社會學這兩大新興特色學科等具有重要的歷史價值。



1.《社會與文明漫說》：作者范英，50萬字，ISBN978－988－8003－80－8，中國評論學術出版社2009年7月版



本書收進的45篇文獻，主要選取作者於1981年至2000年間發表的論文等，即在廣東歷史唯物主義研究會基礎上，以廣東社會學學會的籌備、成立和起步，為新興特色學科中國精神文明學的初始成型和廣東省精神文明學會的率先組建與開局，在作了大量的社會調查，強調了社會學的愛好者和工作者既要做好社會學基本理論與方法的補課工作，又要敢於和善於把新興特色學科中國精神文明學當作“意識社會學（錢學森語）”來研究，從而打通社會發展與文明進步之間的互動關係──作者於20世紀80年代以來長期堅持的“大世界”“大社會”與“大文明”的馬克思主義觀即始於此。