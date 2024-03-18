死刑是否違憲？蔡清祥：依法律規定執行　

台“法務部長”蔡清祥接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月18日電（記者 黃筱筠）台“憲法”法庭排定4月下旬就死刑是否違憲，進行言詞辯論，且將納入“法庭之友”意見，廢死學者佔了多數可能影響結果。台“法務部長”蔡清祥今天受訪表示，這是“憲法”法庭辯論，我們就是本著初衷依照法律規定執行，我們立場是法律規定死刑、判決確定，救濟程序完成後就會依法執行。



“立法院”司法及法制委員會邀請“司法院”、“法務部”、“內政部”“警政署”等率所屬相關單位列席就“為維護偵查程序之順利進行及真實發現，並兼顧人權維護，如何落實偵查不公開原則及相關流程缺失之檢討”進行專題報告，並備質詢。



“憲法”法庭4月23日將開庭辯論死刑是否違憲，國民黨中常委高思博卻發現，攸關“釋憲”結果的“法庭之友”名單中，僅國民黨明確反廢死，屆時可能作出“死刑部分違憲”判決。若如此，高思博認為，大法官們承擔了對抗民意的責任，在蔡英文520卸任前，這可能是許宗力等大法官送給蔡的人權成就禮物。



最近台灣發生虐童致死案，公民連署希望虐童者應該判處唯一死刑？蔡清祥表示，虐童有殺人故意，依照現行刑法最重就是處以死刑，至於虐童本身有沒有殺人故意，要視個案情節認定。



他也強調，民間意見可以等到進入立法程序之後大家理性討論。只要大家提出意見，都可以共同理性探討。