若特朗普上台　黃介正：兩個結果都對台不利

黃介正受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月19日電（記者 張嘉文）年底美國總統大選將再次上演拜登對決特朗普，對於特朗普可能再重新執政，中國國民黨國際部主任黃介正向中評社表示，他做過推演，特朗普對中國可能兩種結果，一是強烈挑釁，另外一個是和中方談條件，雖不同做法，但兩個都不一定對台灣特別有利。



黃介正說，如果是強烈挑釁，中方必須要反應，但又不能往核子大國衝突去走，那壓力就會反應在台灣身上。但如果是美中和緩，他們談好了一些事情或條件，台灣會比現在要再邊緣化一些。中國大陸會不會要求美國在對台政策上有所變動，這就是要密切注意的事情，因為畢竟特朗普的不可預期性比較高。



黃介正為美國喬治華盛頓大學政治學系博士，曾任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡江大學美國研究所所長、淡江大學國際事務與戰略研究所所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、美國布魯金斯研究院研究員。黃介正現為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際事務部主任。



美國4州12日舉行民主、共和兩黨的總統人選初選，拜登在拿下喬治亞州後篤定取得民主黨提名；數小時後，華盛頓州投票結束，特朗普也確定獲得共和黨提名。兩人將重演美國自1956年後首次由同一組候選人再次對決的狀況。

