中評鏡頭：台灣媽祖進香沿路免費吃到飽

苗栗白沙屯媽祖進香活動在18日凌晨登轎出發，每到媽祖進香期間，拱天宮周邊攤商幾乎都是免費提供飲食供信眾享用。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月18日電（記者 盧誠輝）台灣年度宗教盛事苗栗白沙屯媽祖進香活動在18日凌晨登轎出發，今年有近18萬名信眾報名參加，拱天宮廟方估計，若包括未報名自行前來的信眾首日恐破25萬人。在進香前一天白天，各地信徒就不斷湧入拱天宮，拱天宮四周幾乎每走幾步路，就有一處免費供食的補給站，各式美食讓媽祖信徒吃到飽，形成台灣媽祖進香文化的一大特色。



拱天宮四周本來就有許多各式攤販，每到媽祖進香期間，攤商幾乎都是免費提供飲食供信眾享用，有的攤商是信徒寄錢託付，有的攤商則是自願免費提供飲食，還有飲料店外用紅紙貼滿信眾寄錢託付的芳名錄，免費提供現搖飲料供信徒飲用，甚至還有連鎖便利商店店員也穿著制服到拱天宮附近街上免費發放飲料。



若往拱天宮外圍四周走，幾乎每走幾步路就會有一個愛心補給站，免費提供包括麵包、飲料、肉粽、碗粿、油飯、包子、餅乾等各式飲食，甚至連濕紙巾和痠痛貼布等實用小物也都有人隨機發放，且這不僅僅是拱天宮四周獨有，而是白沙屯媽祖的進香路線，沿途幾乎都會有類似的愛心補給站，為了就是讓信徒免費吃到飽，也形成台灣媽祖進香文化的一大特色。