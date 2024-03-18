賴幸媛：有善意與誠意定可突破兩岸僵局

馬英九執政時期首任陸委會主委賴幸媛。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月18日電（記者 方敬為）針對214金門撞船事件引發兩岸負面效應，馬英九執政時期首任陸委會主委賴幸媛接受中評社訪問表示，過去她在陸委會主委任內發生類似事件都依程序處理，兩岸相安無事，現在就是欠缺互信基礎，因此相對難解。她認為，要解決問題，兩岸政府要設法取得協商共識，妥善處理。台灣必須去設法突破，辦法一定有，只是善意與誠意要拿出來。



但民進黨政府不承認九二共識，是否別無他法？賴幸媛說，所以當局要想辦法，既然不接受大陸的協商前提，就要想方設法。她2008年接掌陸委會時，兩岸還沒有確立九二共識為協商基礎，但仍然能夠開展兩岸關係，所以有關單位需要更積極。



214撞船事件引起金廈水域緊張，大陸方面並宣布，台灣所劃定的金門周邊“禁、限制水域”不存在，大陸海警15日更首度進入禁、限制水域巡航，改變海峽常態，後續效應各界關注。



對於大陸方面形塑海峽新常態，賴幸媛表示，在兩岸欠缺互信基礎之下，難以解決。其實依照《兩岸人民關係條例》第32條規定，大陸船舶未經許可，不得進到台灣方面所界定的範圍，金門的禁、限制水域範圍就是依條例所劃定。台灣主管機關“海巡署”，碰到陸船越界可以執行驅離、扣留船舶、留置人員以及進行必要的防衛等處置。



賴幸媛說，金門禁限制水域與領海的概念不同，是根據“中華民國憲法”和兩岸人民關係條例，鑑於兩岸關係是特殊關係、非國與國的關係的產物。這次“海巡署”、陸委會等機構依照兩岸人民關係條例執法，其實並沒有問題，這是政府的責任，執法才能夠彰顯“中華民國”的治理權。



賴幸媛透露，她主掌陸委會時，也曾有類似事件。當時台方的主管機關依法處置，兩岸雙方相安無事，主要就是有互信，能夠協商溝通，尊重彼此治權。



賴幸媛指出，她無法得知214事件的真相為何，台灣海上執法單位在界定水域內執法是依法行政，沒有問題。然而，在執法的過程中導致了死傷，造成大陸漁民悲劇性的意外傷亡，但台灣有關單位卻無法讓大家第一時間就瞭解真相，這是她所無法理解之處。

